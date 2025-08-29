حجازي :لضبط الحدود وعدم استباحتها

Advertisement

عقد الفتوى في راشيا اللقاء العلمي العلمائي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي وحضور العلماء.وشدد حجازي خلال اللقاء على "ضرورة ضبط الحدود الدولية مع ، وعدم السماح بالخروج على الأنظمة والقوانين، ومواجهة المخلين بالأمن والذين يعملون على تهريب السلاح والاتجار به ، بخاصة والوضع اللبناني يتطلب مزيدا من والوعي في مواجهة كل متربص بالوطن وأهله شرا، وطالب حجازي بوجوب قيام الدولة بمسؤولياتها وبخاصة على الحدود البرية وإقامة نقاط التفتيش فيها وحولها لأن ما يجري على الأرض يتطلب مزيدا من الوعي والحذر ، ومن باب تدارك الأسوء تجاه ".كما شدد على "ضرورة معالجة ملف المعتقلين الإسلاميين في السجون الذين ناشدوا حرية سوريا من نظام الإجرام البائد وزبانيته ،ومعالجة قضية المفقودين اللبنانيين في السجون إبان ذلك النظام المجرم".وأكد المفتي حجازي "ضرورة تنفيذ قرارات بحصرية السلاح بيد الدولة وعدم إيجاد الذرائع للعدو الصهيوني ليعتدي كل يوم على لبنان".وكان المفتي حجازي اعلن إقامة الاحتفال المركزي الكبير لمناسبة المولد النبوي الشريف، يوم الاثنين المقبل بعد صلاة ، في بلدة الرفيد – راشيا.