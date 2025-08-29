Advertisement

لبنان

عن سلاح "حزب الله"... إليكم ما تبلغه برّي من الحكومة

Lebanon 24
29-08-2025 | 08:45
Doc-P-1410595-638920794526730980.png
Doc-P-1410595-638920794526730980.png photos 0
أفادت مصادر "الحدث"، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي تبلغ من الحكومة عدم تراجعها عن سحب سلاح "حزب الله".
وأضافت المصادر أنّ "برّي يُشدّد على الوحدة الداخلية، وعدم زج الجيش بأيّ إشكال".
 
 
 
