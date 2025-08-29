Advertisement

لبنان

بيانٌ جديد من "الأمن العام".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
29-08-2025 | 16:00
Doc-P-1410753-638921053377592456.jpg
Doc-P-1410753-638921053377592456.jpg photos 0
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
تُذكّر المديرية العامة للأمن العام الرعايا العرب والأجانب الذين تجاوزوا المهلة المسموح بها للإقامة على الأراضي اللبنانية بضرورة تسوية أوضاعهم عند المغادرة في شعبة التسويات لدى دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وذلك تسهيلًا لإجراءات المغادرين جوّاً.
 

وعليه، يُطلب من جميع الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة:
 

- التوجه إلى شعبة التسويات المتمركزة في قاعة الوصول الخارجية (قبل الدخول إلى قاعة المغادرين) لإجراء التسوية وتسديد الرسوم المتوجبة.
 

تشمل التسويات الفئات التالية:
 

- جميع إقامات العمل على اختلاف أنواعها وفئاتها، شرط حيازة الإقامة الأصلية مع إجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل (باستثناء إقامات الفنانين).
 

- جميع الإقامات غير المرتبطة بالعمل (مصرفية، دراسية، مجاملة، دبلوماسية، موظفو السفارات أو مستخدموها…) شرط حيازة الإقامة الأصلية.
 

- الداخلون بموجب سمات تلقائية أو قنصلية ممن تجاوزوا المهلة الممنوحة على جواز سفرهم.
 

- حاملو سمات العودة.
- مرافقي العائلات اللبنانية المقيمة في الخارج، ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي.
 

- السوريون والفلسطينيون اللاجئون في سوريا، وفقاً للتعليمات المرعية الإجراء، مع استيفاء بدل خدمات مأجورة.
 

آلية التنفيذ:
 

يتوجب على الراغبين بإجراء التسوية التقدم شخصياً إلى شعبة التسويات في المطار مصطحبين معهم:
 

- جواز السفر الصالح للاستعمال.
 
 
- الإقامة الأصلية التي يحملونها.
 
 
- تذكرة السفر مع نسخة عنها.
 
 
- براءة ذمة صادرة عن وزارة العمل (في الحالات التي تستوجب ذلك).
 
 
بعد استيفاء المستندات والرسوم المطلوبة، تُختم جوازات سفر أصحاب العلاقة بخاتم التسوية ويُسمح لهم بالمغادرة.
 

ملاحظة:
 

يستمر العمل بالآلية الحالية للتقدم بمهلة للسفر لدى المراكز الإقليمية دون إستيفاء بدل خدمات.

