لبنان

توضيح من بلدية بيروت بشأن حفل عمرو دياب.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
30-08-2025 | 12:40
أعلنت بلدية بيروت في بيان، أنّه "انطلاقاً من حرص المجلس البلدي لمدينة بيروت على تعزيز مبدأ الشفافية، وتوضيحاً لبعض النقاط التي أُثيرت مؤخراً بشأن إقامة حفل للفنان عمرو دياب بتاريخ 30/8/2025 على أرض تابعة للبلدية، يهمّنا أن المجلس البلدي بادر فور تبلّغه كتابا رسميا بموضوع إقامة الحفل، إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال الطلب إلى الإدارة المختصة التحقق من إستيفاء الرسوم البلدية المتوجبة نتيجة إستخدام الأرض التابعة للبلدية لإقامة الحفل، بخاصةّ أنّه سبق أن صار إقامة حفل مماثل في العام الماضي، ما دفع المجلس إلى التشديد على الإدارة حول ضرورة التحقّق من هذا الجانب في الحفل الحالي، وهذا ما أكّده المجلس البلدي بقرار واضح في جلسته الأخيرة".
أضاف البيان:" وبنتيجة متابعة المجلس لهذا الموضوع، صار تكليف الجهة المنظمة للحفل تسديد الرسوم للبلدية والتنفيذ وفقاً للأصول. إنّ هذا الإجراء يأتي من باب الحرص على المال العام، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات المالية المعتمدة، بما ينسجم مع المبادئ التي يعتمدها المجلس في عمله، لا سيّما الشفافية".

وأكد المجلس البلدي لمدينة بيروت "دعمه الكامل لإقامة النشاطات الفنية والثقافية التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية والإقتصادية في العاصمة، لما لها من أثر إيجابي على المدينة وسكانها، ويأتي هذا الدعم دائماً ضمن إطار إحترام القوانين المرعية الإجراء، وضمان إستيفاء الحقوق المالية للبلدية" 
