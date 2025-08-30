توضيح من بلدية بيروت بشأن حفل عمرو دياب.. ماذا في التفاصيل؟

Advertisement

أضاف البيان:" وبنتيجة متابعة المجلس لهذا الموضوع، صار تكليف الجهة المنظمة للحفل تسديد الرسوم للبلدية والتنفيذ وفقاً للأصول. إنّ هذا الإجراء يأتي من باب الحرص على المال العام، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات المالية المعتمدة، بما ينسجم مع المبادئ التي يعتمدها المجلس في عمله، لا سيّما الشفافية".وأكد المجلس البلدي لمدينة بيروت "دعمه الكامل لإقامة النشاطات الفنية والثقافية التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية والإقتصادية في العاصمة، لما لها من أثر إيجابي على المدينة وسكانها، ويأتي هذا الدعم دائماً ضمن إطار إحترام القوانين المرعية الإجراء، وضمان إستيفاء الحقوق المالية للبلدية"