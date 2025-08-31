28
لبنان
آخر بيان إسرائيلي عن لبنان.. ماذا استهدفت غارات الجنوب؟
Lebanon 24
31-08-2025
|
01:27
أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، استهداف بنى تحتية أرضية تابعة لـ"
حزب الله
" في منطقة
الشقيف
-
جنوب لبنان
.
وذكر بيان جيش العدو أنَّ طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو استهدفت بنى عسكرية للحزب، حيث تمّ رصدُ نشاط عسكري فيها، وفق مزاعمه، مشيراً إلى أنَّ "وجود هذا الموقع والنشاط فيه يُشكلان خرقاً للتفاهمات بين
إسرائيل
ولبنان".
وفي وقتٍ سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيليّ إنّ القصف استهدف مقراً ومُجمعاً تحت الأرض تابعيْن لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أن "المجمع المُستهدف بالغارات، تعرّض لهجوم سابقاً، فيما يُحاول حزب الله إعادة ترميمه".
وقرابة الساعة 7.43، أفيد عن وقوع غارات عنيفة إستهدفت منطقة
علي الطاهر
في
النبطية
- جنوب
لبنان
.
وتحدثت مصادر ميدانية عن أن عدد
الغارات
تجاوز الـ8، وقد أسفرت عن أضرار على طريق كفرتبنيت - الخردلي.
