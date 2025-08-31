آخر بيان إسرائيلي عن لبنان.. ماذا استهدفت غارات الجنوب؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأحد، استهداف بنى تحتية أرضية تابعة لـ" " في منطقة - .

وذكر بيان جيش العدو أنَّ طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو استهدفت بنى عسكرية للحزب، حيث تمّ رصدُ نشاط عسكري فيها، وفق مزاعمه، مشيراً إلى أنَّ "وجود هذا الموقع والنشاط فيه يُشكلان خرقاً للتفاهمات بين ولبنان".



وفي وقتٍ سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيليّ إنّ القصف استهدف مقراً ومُجمعاً تحت الأرض تابعيْن لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أن "المجمع المُستهدف بالغارات، تعرّض لهجوم سابقاً، فيما يُحاول حزب الله إعادة ترميمه".



وقرابة الساعة 7.43، أفيد عن وقوع غارات عنيفة إستهدفت منطقة في - جنوب .