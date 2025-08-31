Advertisement

لبنان

في الجنوب.. طائرة إسرائيلية تلقي قنبلة قرب "جبانة" راميا!

Lebanon 24
31-08-2025 | 04:42
ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب جبانة بلدة راميا - في جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات الميدانية أن الحادثة لم تسفر عن سقوط إصابات.
 
 
 
