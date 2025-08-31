30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أهم سلاح لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي
Lebanon 24
31-08-2025
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء":بعد تعثر الوساطة الاميركية بسبب رفض الجانب الاسرائيلي تنفيذ مضمون الورقة الاميركية، اصبح مطلوباً من
مجلس الوزراء
وضع خطة بديلة للرد على الرفض الاسرائيلي للانسحاب من الاراضي التي تحتلها في الجنوب وارغامها على وقف اعتداءاتها وخرقها المتواصل لاتفاق وقف الاعمال العدائية الموقع نهاية تشرين الثاني الماضي برعاية اميركية.
Advertisement
تتطلَّب خطة الحكومة هذه الخروج من حالة الانقسام السائد حول تسليم سلاح
حزب الله
للدولة، باعتبار ان الحكومة اتخذت قرارا بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، ولن تتراجع عنه، لانه مطلب معظم اللبنانيين، وضروري لانتظام مسار الدولة وتحقيق الامن والاستقرار والمساواة بين كل المواطنين، ولأن السلاح فشل بحماية
لبنان
من الاعتداءات الاسرائيلية، ولم يعد بالامكان استعماله او الاستفادة منه في ظل تبدل موازين القوى، وبالتالي اصبح لزاما، التسليم بهذا الواقع على الارض، وتجنب الاستمرار بالدوران في دوامة التجاذب السياسي القائم، بخصوص رفض تسليم السلاح للدولة، والتلطي خلف شعارات وعناوين وهمية، اثبتت فشلها، ولم تعد مبررة للاحتفاظ بالسلاح خارج
سلطة الدولة
، لانهيخشى اذا استمر الخلاف الحاصل حول رفض تسليم سلاح الحزب للدولة، لغايات
ايرانية
لها علاقة بالمفاوضات التي يحضّر لها مع
الولايات المتحدة
،حول مستقبل الملف
النووي
، استفادة اسرائيل منه لتكريس احتلالها وتعطيل محاولات اعادة اعمار المناطق المهدمة وعودة اهاليها اليها.
مواضيع ذات صلة
ممثل روسيا: ندعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان وتنفيذ اتفاق 1974 لفض الاشتباك
Lebanon 24
ممثل روسيا: ندعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان وتنفيذ اتفاق 1974 لفض الاشتباك
01/09/2025 11:38:36
01/09/2025 11:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: نطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: نطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
01/09/2025 11:38:36
01/09/2025 11:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب روسيا لدى الأمم المتّحدة يدعو إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيليّ للجولان
Lebanon 24
مندوب روسيا لدى الأمم المتّحدة يدعو إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيليّ للجولان
01/09/2025 11:38:36
01/09/2025 11:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
01/09/2025 11:38:36
01/09/2025 11:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
مجلس الوزراء
سلطة الدولة
حزب الله
الاميركي
إسرائيل
ايرانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأطباء السوريون في مستشفيات البقاع: بين سدّ الفجوة واللاشرعية القانونية
Lebanon 24
الأطباء السوريون في مستشفيات البقاع: بين سدّ الفجوة واللاشرعية القانونية
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمل" من برج رحال: الوحدة الوطنية والتعايش أساس مواجهة التحديات
Lebanon 24
"أمل" من برج رحال: الوحدة الوطنية والتعايش أساس مواجهة التحديات
04:22 | 2025-09-01
01/09/2025 04:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في بجه.. لقاء تكريمي للمؤرخ عصام خليفة
Lebanon 24
في بجه.. لقاء تكريمي للمؤرخ عصام خليفة
04:15 | 2025-09-01
01/09/2025 04:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعديل على بعض الرحلات.. اليكم ما أعلنته شركة طيران الشرق الاوسط
Lebanon 24
تعديل على بعض الرحلات.. اليكم ما أعلنته شركة طيران الشرق الاوسط
04:13 | 2025-09-01
01/09/2025 04:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح المُخيمات.. معركة مُتوقعة عبر "آخر خرطوشة"
Lebanon 24
سلاح المُخيمات.. معركة مُتوقعة عبر "آخر خرطوشة"
04:00 | 2025-09-01
01/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
02:00 | 2025-09-01
01/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
09:45 | 2025-08-31
31/08/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-09-01
الأطباء السوريون في مستشفيات البقاع: بين سدّ الفجوة واللاشرعية القانونية
04:22 | 2025-09-01
"أمل" من برج رحال: الوحدة الوطنية والتعايش أساس مواجهة التحديات
04:15 | 2025-09-01
في بجه.. لقاء تكريمي للمؤرخ عصام خليفة
04:13 | 2025-09-01
تعديل على بعض الرحلات.. اليكم ما أعلنته شركة طيران الشرق الاوسط
04:00 | 2025-09-01
سلاح المُخيمات.. معركة مُتوقعة عبر "آخر خرطوشة"
03:32 | 2025-09-01
بعمليّة نوعيّة.. ضبط حوالى 10 أطنان من لحوم الدّجاج الفاسدة التي كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 11:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 11:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 11:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24