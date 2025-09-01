Advertisement

لبنان

جهات فلسطينية رافضة: سنسلم سلاحنا بعيدا من الاعلام

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
01-09-2025 | 01:45
قال مصدر أمني إن "حركة فتح" تقوم بتنفيذ إتفاق تسليم السلاح الى الجيش بطريقة جيدة، وهي تسلم كل السلاح الثقيل، المتوسط وحتى الخفيف منه،بإستثناء البنادق الخاصة ذات الملكية الفردية.
وأشار المصدر الى أن كل المخيمات الفلسطينية في لبنان سوف يشملها هذا القرار. 
وقال: في حال حصول اي إشكال  في اي مخيم بين الفصائل الفلسطينية التي ترفض تسليم السلاح، ستقوم الجهات المسؤولة بإستدعاء الجيش الذي سيعزز تواجده بالقرب من المخيمات وعلى مداخلها.
وتابع المصدر "ان جهات في الفصائل الرافضة للتسليم أبلغت الجهات الأمنية اللبنانية أنها سوف تسلم هذا السلاح في المرحلة المقبلة ولكن بعيداً من الإعلام، لكون هذه الفترة حساسة جداً بالنسبة اليها، خاصةً أن الحرب لا تزال قائمة في غزة" .

المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الفلسطينية

اللبنانية

حركة فتح

فلسطين

ش الذي

"خاص لبنان24"

