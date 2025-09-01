جهات فلسطينية رافضة: سنسلم سلاحنا بعيدا من الاعلام

Advertisement

قال مصدر أمني إن " " تقوم بتنفيذ إتفاق تسليم السلاح الى الجيش بطريقة جيدة، وهي تسلم كل السلاح الثقيل، المتوسط وحتى الخفيف منه،بإستثناء البنادق الخاصة ذات الملكية الفردية.وأشار المصدر الى أن كل المخيمات في سوف يشملها هذا القرار.وقال: في حال حصول اي إشكال في اي مخيم بين الفصائل الفلسطينية التي ترفض تسليم السلاح، ستقوم الجهات المسؤولة بإستدعاء الجيش الذي سيعزز تواجده بالقرب من المخيمات وعلى مداخلها.وتابع المصدر "ان جهات في الفصائل الرافضة للتسليم أبلغت الجهات الأمنية أنها سوف تسلم هذا السلاح في المرحلة المقبلة ولكن بعيداً من الإعلام، لكون هذه الفترة حساسة جداً بالنسبة اليها، خاصةً أن الحرب لا تزال قائمة في غزة" .