Advertisement

لبنان

رسالة واحدة حاسمة من بري

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
01-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1411515-638923166311485556.webp
Doc-P-1411515-638923166311485556.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حمل خطاب الرئيس نبيه بري امس في مضمونه رسالة أساسية وواضحة، وهي أن حركة أمل تقف إلى جانب حزب الله من دون أي تمايز بين الطرفين، لا في الموقف السياسي ولا في الحسابات الاستراتيجية.
Advertisement

بري أراد أن يقول إن ما يتعرض له الشيعة في لبنان، سواء من مقاربات الخارج أو في السجالات الداخلية، يجعلهم صفًا واحدًا متماسكًا، وأن أي محاولة للفصل بين حركة أمل وحزب الله غير واردة في المرحلة الحالية.

هذه الرسالة لم تكن مجرد موقف عابر، بل بدت بمثابة تثبيت لقاعدة سياسية يعتمد عليها بري في مقاربة المرحلة المقبلة. فهو يدرك أن أي انقسام على الساحة الشيعية سيُترجم مباشرة ضعفًا في المفاوضات مع الخارج، وتراجعًا في ميزان القوى بالداخل. لذلك جاء خطابه ليغلق الباب أمام كل الرهانات التي بنيت على إمكان إيجاد مسافة فاصلة بينه وبين حزب الله، وليؤكد أن الأولوية في هذه المرحلة تبقى لحماية الطائفة في وجه التحديات الإقليمية والدولية.

من وجهة نظر بري، فإن مسألة التمايز عن حزب الله ليست مطروحة إلا على قاعدة واحدة، وهي توفير ضمانات حقيقية لحماية الشيعة. وفي هذا السياق، أوحى بري أن تقديم إسرائيل تنازلات ملموسة، والتزامها الصريح بوقف إطلاق النار، قد يشكل مدخلًا لنقاش جدّي حول مستقبل السلاح وإمكان صياغة معادلة جديدة له. غير أن ما ألمّح إليه أيضًا هو أن غياب هذه الضمانات يعني بقاء التمسك بالسلاح خيارًا استراتيجيًا لا يقل تشددًا عما يعبّر عنه حزب الله.

ومع ذلك، حرص بري على إبقاء باب الحوار مفتوحًا، فخطابه لم يكن مجرد إعلان للتشدد، بل تضمن أيضًا إشارات إلى التهدئة وإمكان البحث عن حلول عبر القنوات السياسية الداخلية. لكن في الوقت نفسه، لا يبدو أن هذا الباب سيؤدي إلى نتائج سريعة أو محسومة، خصوصًا في ظل تصلب المواقف وتناقض الحسابات بين الداخل والخارج.

بهذا المعنى، يمكن القول إن خطاب بري جاء ليحسم موقع حركة أمل في المعادلة الحالية، ويؤكد أنها تتحرك ضمن خط استراتيجي واحد مع حزب الله، لكنه في الوقت ذاته لم يغلق الطريق أمام أي حلول مستقبلية، بل وضع شروطًا واضحة تجعل أي تفاوض مرتبطًا بتحولات كبرى، تبدأ من وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنتهي ببحث جدي في صيغة السلاح ودوره. وبين هذا وذاك، يبقى خطاب بري إشارة إلى أن المشهد اللبناني مرشح لمزيد من التوتر، حتى لو ظلّت نوافذ الحوار قائمة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
lebanon 24
01/09/2025 14:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من بري إلى "حزب الله"
lebanon 24
01/09/2025 14:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عبر برّي.. رسالة من محمد رعد
lebanon 24
01/09/2025 14:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور جين شاهين من بعبدا: نتفهم أن نزع سلاح حزب الله خطوة صعبة لكنها حاسمة
lebanon 24
01/09/2025 14:42:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه بري

حزب الله

إسرائيل

بري على

الطائف

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2025-09-01
06:57 | 2025-09-01
06:52 | 2025-09-01
06:47 | 2025-09-01
06:47 | 2025-09-01
06:34 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24