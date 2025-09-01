31
لبنان
تعديل على بعض الرحلات.. اليكم ما أعلنته شركة طيران الشرق الاوسط
Lebanon 24
01-09-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
شركة طيران الشرق الأوسط
- الخطوط الجوية
اللبنانية
أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من:
أبو ظبي
، الدمام،
الدوحة
،
الرياض
، جدة،
القاهرة
،
بغداد
،
روما
، ميلانو والنجف وذلك للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 4 أيلول 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 10 أيلول 2025.
يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات
للاطلاع على هذه التعديلات اضغط
هنا
