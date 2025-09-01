تعديل على بعض الرحلات.. اليكم ما أعلنته شركة طيران الشرق الاوسط

Advertisement

أعلنت - الخطوط الجوية أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: ، الدمام، ، ، جدة، ، ، ، ميلانو والنجف وذلك للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 4 أيلول 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 10 أيلول 2025.يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلاتللاطلاع على هذه التعديلات اضغط