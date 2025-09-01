Advertisement

لبنان

تعديل على بعض الرحلات.. اليكم ما أعلنته شركة طيران الشرق الاوسط

Lebanon 24
01-09-2025
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: أبو ظبي، الدمام، الدوحة، الرياض، جدة، القاهرة، بغداد، روما، ميلانو والنجف وذلك للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 4 أيلول 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 10 أيلول 2025. 
يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات
للاطلاع على هذه التعديلات اضغط هنا
 
