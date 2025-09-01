رسالة من بري إلى "حزب الله"

كان لافتاً يوم أمس كلام بشأن "سلاح "، وتحديداً حينما قال إن "هذا السلاح هو عزنا وشرفنا".

الرسالة هذه فسرتها مصادر سياسية بأنه رسالة إلى " " عبر القول إن يتمايز عنه بموضوع السلاح أبداً، أي بمعنى أن "رئيس المجلس" لم ولن يتخلّ عن المبدأ المرتبط بهذا السلاح، الأمر الذي يريده "حزب الله" بشدة.



وذكرت المصادر أن برّي اتفق مع أمين عام "حزب الله" الشيخ على أمرٍ أساسي وهو أنّ المساعي الأميركية الحالية بشأن ورقة الموفد توماس براك، هدفها الذهاب نحو إتفاق أمني جديد بين وإسرائيل كبديل عن إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في تشرين الثاني 2024.