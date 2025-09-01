Advertisement

لبنان

رسالة من بري إلى "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-09-2025 | 04:35
A-
A+
Doc-P-1411568-638923239776130463.jpg
Doc-P-1411568-638923239776130463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كان لافتاً يوم أمس كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن "سلاح المقاومة"، وتحديداً حينما قال إن "هذا السلاح هو عزنا وشرفنا". 
Advertisement
 

الرسالة هذه فسرتها مصادر سياسية بأنه رسالة إلى "حزب الله" عبر القول إن بري لا يتمايز عنه بموضوع السلاح أبداً، أي بمعنى أن "رئيس المجلس" لم ولن يتخلّ عن المبدأ المرتبط بهذا السلاح، الأمر الذي يريده "حزب الله" بشدة.
 

وذكرت المصادر أن برّي اتفق مع أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على أمرٍ أساسي وهو أنّ المساعي الأميركية الحالية بشأن ورقة الموفد توماس براك، هدفها الذهاب نحو إتفاق أمني جديد بين لبنان وإسرائيل كبديل عن إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في تشرين الثاني 2024.
 

في الواقع، فإن المسألة هذه تحدث عنها قاسم في خطابٍ سابق، ثم أعاد بري الإشارة إليها بشكل واضح. وعليه، فإن "الثنائي الشيعي"، وفق المصادر، سيبقى ملتزما بما أقر في تشرين الثاني  وليس بأي شي جديد آخر لا يجرِ الاتفاق عليه في لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
من جعجع.. رسالة إلى "حزب الله"
lebanon 24
01/09/2025 14:42:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد دبلوماسي لموقف بري من تهديدات "حزب الله" للحكومة
lebanon 24
01/09/2025 14:42:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"منزعج من تحالف عون-بري
lebanon 24
01/09/2025 14:42:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إيرانيّة إلى "حزب الله": لا تُسلّموا السلاح
lebanon 24
01/09/2025 14:42:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

نعيم قاسم

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

الثنائي

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:23 | 2025-09-01
06:57 | 2025-09-01
06:52 | 2025-09-01
06:47 | 2025-09-01
06:47 | 2025-09-01
06:34 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24