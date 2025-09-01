29
لبنان
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
01-09-2025
|
05:15
وقّع
وزير المالية
ياسين جابر
مشروع مرسوم يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين
شهداء
عسكريين، وقد أحاله على الفور على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه الى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه.
وجاء في المادة الأولى: " يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 بقيمة /14.000.000/ل.ل. (فقط أربعة عشر مليون ليرة لبنانية)".
وفي المادة الثانية: "يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 بقيمة /12.000.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)".
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 17:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 17:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 17:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
