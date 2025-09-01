بهاء الحريري: الشراكة الوطنية ودولة المؤسسات ضمانة بقاء لبنان

Advertisement

أكد ، أنّ الإخوة في يتمسكون في غالبيتهم بمشروع قيام دولة المؤسسات، وأنهم جزء أساسي لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، مشددًا على أنّ أي مشروع داخلي أو خارجي لا يمكن أن ينتقص من دورهم وموقعهم في .وقال في بيان: "نشدّد من خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا المستمرة داخل لبنان وخارجه، على تمسكنا بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة بين جميع مكونات الشعب اللبناني، معتبرين أن هذه المعادلة الذهبية القائمة على التوازن والتكامل بين اللبنانيين هي الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان وطناً واحداً، سيداً ومستقلاً".وأضاف أنّ "لبنان لا يُحكم إلا بروح المشاركة والعيش المشترك، ولا يستقيم إلا بتلاقي جميع أبنائه تحت ومؤسساتها الشرعية. ونثني على الكلمة الذهبية لسماحة الإمام سنة 1977: ‘لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه’".وأكد الحريري أنّ "أي محاولة لضرب هذه الثوابت أو الالتفاف عليها، سواء عبر مشاريع تستهدف تغيير هوية لبنان الديمغرافية، أو استمرار منطق السلاح غير الشرعي والدويلات داخل الدولة، تصب في خدمة مشاريع إقليمية تهدف إلى تفتيت لبنان وإضعافه".وشدد على أنّ "التمسك بدولة المؤسسات الجامعة وبالشراكة الوطنية الصادقة هو السبيل الوحيد اليوم لإنقاذ لبنان وإعادته إلى موقعه الطبيعي في قلب العالم العربي والمجتمع الدولي، بما يضمن لأبنائه الأمان والاستقرار والعدالة والكرامة".