29
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بهاء الحريري: الشراكة الوطنية ودولة المؤسسات ضمانة بقاء لبنان
Lebanon 24
01-09-2025
|
06:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
بهاء الحريري
، أنّ الإخوة
الشيعة
في
لبنان
يتمسكون في غالبيتهم بمشروع قيام دولة المؤسسات، وأنهم جزء أساسي لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، مشددًا على أنّ أي مشروع داخلي أو خارجي لا يمكن أن ينتقص من دورهم وموقعهم في
الشراكة الوطنية
.
Advertisement
وقال
الحريري
في بيان: "نشدّد من خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا المستمرة داخل لبنان وخارجه، على تمسكنا بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة بين جميع مكونات الشعب اللبناني، معتبرين أن هذه المعادلة الذهبية القائمة على التوازن والتكامل بين اللبنانيين هي الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان وطناً واحداً، سيداً ومستقلاً".
وأضاف أنّ "لبنان لا يُحكم إلا بروح المشاركة والعيش المشترك، ولا يستقيم إلا بتلاقي جميع أبنائه تحت
سقف الدولة
ومؤسساتها الشرعية. ونثني على الكلمة الذهبية لسماحة الإمام
موسى الصدر
سنة 1977: ‘لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه’".
وأكد الحريري أنّ "أي محاولة لضرب هذه الثوابت أو الالتفاف عليها، سواء عبر مشاريع تستهدف تغيير هوية لبنان الديمغرافية، أو استمرار منطق السلاح غير الشرعي والدويلات داخل الدولة، تصب في خدمة مشاريع إقليمية تهدف إلى تفتيت لبنان وإضعافه".
وشدد على أنّ "التمسك بدولة المؤسسات الجامعة وبالشراكة الوطنية الصادقة هو السبيل الوحيد اليوم لإنقاذ لبنان وإعادته إلى موقعه الطبيعي في قلب العالم العربي والمجتمع الدولي، بما يضمن لأبنائه الأمان والاستقرار والعدالة والكرامة".
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة
Lebanon 24
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة
01/09/2025 17:31:45
01/09/2025 17:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الحل الوحيد لإنقاذ لبنان
Lebanon 24
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الحل الوحيد لإنقاذ لبنان
01/09/2025 17:31:45
01/09/2025 17:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاء الحريري: تمديد ولاية اليونيفيل ضرورة وطنية لضمان الاستقرار
Lebanon 24
بهاء الحريري: تمديد ولاية اليونيفيل ضرورة وطنية لضمان الاستقرار
01/09/2025 17:31:45
01/09/2025 17:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يداً بيد على إحياء دولة المؤسسات
Lebanon 24
بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يداً بيد على إحياء دولة المؤسسات
01/09/2025 17:31:45
01/09/2025 17:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الشراكة الوطنية
المجتمع الدولي
موسى الصدر
سقف الدولة
الحريري
الشيعة
تابع
قد يعجبك أيضاً
جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي
Lebanon 24
جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي
10:14 | 2025-09-01
01/09/2025 10:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المعتقلون والنازحون والتهريب.. هذا ما ناقشه متري مع وفد سوري
Lebanon 24
المعتقلون والنازحون والتهريب.. هذا ما ناقشه متري مع وفد سوري
10:06 | 2025-09-01
01/09/2025 10:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة الجمعة والتباين بشأن المهل الزمنية
Lebanon 24
جلسة الجمعة والتباين بشأن المهل الزمنية
10:02 | 2025-09-01
01/09/2025 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
Lebanon 24
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
10:00 | 2025-09-01
01/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش من عكار: التحصيل العلمي يبقى ضمن أولويات القيادة
Lebanon 24
قائد الجيش من عكار: التحصيل العلمي يبقى ضمن أولويات القيادة
09:57 | 2025-09-01
01/09/2025 09:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
05:15 | 2025-09-01
01/09/2025 05:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجأة تشبهُ تفجير البيجر".. خطة إسرائيلية خبيثة ضد "حماس"
Lebanon 24
"مفاجأة تشبهُ تفجير البيجر".. خطة إسرائيلية خبيثة ضد "حماس"
14:00 | 2025-08-31
31/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:14 | 2025-09-01
جابر بحث مع هاني وضع القطاع الزراعي
10:06 | 2025-09-01
المعتقلون والنازحون والتهريب.. هذا ما ناقشه متري مع وفد سوري
10:02 | 2025-09-01
جلسة الجمعة والتباين بشأن المهل الزمنية
10:00 | 2025-09-01
اتهامات بري "الآخرين" بـ "شيطنة" الشيعة لن تمرّ مرور الكرام
09:57 | 2025-09-01
قائد الجيش من عكار: التحصيل العلمي يبقى ضمن أولويات القيادة
09:43 | 2025-09-01
سلام استقبل ماغرو.. وبحث في زيارة لودريان ومؤتمري الجيش والإعمار
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 17:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 17:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 17:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24