Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: الشراكة الوطنية ودولة المؤسسات ضمانة بقاء لبنان

Lebanon 24
01-09-2025 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1411614-638923347365997412.png
Doc-P-1411614-638923347365997412.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد بهاء الحريري، أنّ الإخوة الشيعة في لبنان يتمسكون في غالبيتهم بمشروع قيام دولة المؤسسات، وأنهم جزء أساسي لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، مشددًا على أنّ أي مشروع داخلي أو خارجي لا يمكن أن ينتقص من دورهم وموقعهم في الشراكة الوطنية.
Advertisement

وقال الحريري في بيان: "نشدّد من خلال اتصالاتنا ولقاءاتنا المستمرة داخل لبنان وخارجه، على تمسكنا بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة بين جميع مكونات الشعب اللبناني، معتبرين أن هذه المعادلة الذهبية القائمة على التوازن والتكامل بين اللبنانيين هي الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان وطناً واحداً، سيداً ومستقلاً".

وأضاف أنّ "لبنان لا يُحكم إلا بروح المشاركة والعيش المشترك، ولا يستقيم إلا بتلاقي جميع أبنائه تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية. ونثني على الكلمة الذهبية لسماحة الإمام موسى الصدر سنة 1977: ‘لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه’".

وأكد الحريري أنّ "أي محاولة لضرب هذه الثوابت أو الالتفاف عليها، سواء عبر مشاريع تستهدف تغيير هوية لبنان الديمغرافية، أو استمرار منطق السلاح غير الشرعي والدويلات داخل الدولة، تصب في خدمة مشاريع إقليمية تهدف إلى تفتيت لبنان وإضعافه".

وشدد على أنّ "التمسك بدولة المؤسسات الجامعة وبالشراكة الوطنية الصادقة هو السبيل الوحيد اليوم لإنقاذ لبنان وإعادته إلى موقعه الطبيعي في قلب العالم العربي والمجتمع الدولي، بما يضمن لأبنائه الأمان والاستقرار والعدالة والكرامة".
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة
lebanon 24
01/09/2025 17:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الحل الوحيد لإنقاذ لبنان
lebanon 24
01/09/2025 17:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: تمديد ولاية اليونيفيل ضرورة وطنية لضمان الاستقرار
lebanon 24
01/09/2025 17:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري زار الراعي: لنعمل يداً بيد على إحياء دولة المؤسسات
lebanon 24
01/09/2025 17:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الشراكة الوطنية

المجتمع الدولي

موسى الصدر

سقف الدولة

الحريري

الشيعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:14 | 2025-09-01
10:06 | 2025-09-01
10:02 | 2025-09-01
10:00 | 2025-09-01
09:57 | 2025-09-01
09:43 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24