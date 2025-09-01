السيدة الأولى: نعمل على مشروع لتأهيل وتحسين السجون ضمن الممكن

Advertisement

كشفت ، نعمت عون، اليوم الاثنين، أن نمط حياتها تغيّر، مشيرة إلى أن "المسؤولية أصبحت كبيرة في ظل تأمّل الشعب بالعهد، فأصبحت مسؤولية وطن".وفي حوار مع طلاب الإعلام، أوضحت عون أنها طالبة في ومطلعة على تحديات طلاب هذه الجامعة.وأضافت: "أنا لا أملك لا سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية، ولكن أملك صوتًا".وأشارت إلى أن "السيدات الأولى السابقات أنجزت كلّ واحدة في موقعها، وأحترمهنّ، لكن التطوّر التكنولوجي لم يكن موجودًا لإظهار نشاطاتهنّ".كما رفضت عون "زواج القاصرات وجريمة الشرف فذلك عبارة عن عنف جسديّ ونفسيّ ونعمل على مشروع لعدم تزويج الفتاة قبل سنّ الـ18 ولا أحد يحق له الإدانة وكل جريمة تُحاكم في ".اما في ما يتعلق بالسجون، قالت: "موضوع السجون أتابعه ونعمل على مشروع تأهيل السجون وتحسينهم ضمن الممكن".وفي ما يخص الحجاب في العمل، اعتبرت أن الكفاءة هي التي توصل الفرد، وأن الحجاب ليس عائقًا.وتحدثت عن قائلة: " لم يتركنِ يومًا، ولن يترك ، ولي معه".