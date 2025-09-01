إختبار حاسم امام الحكومة ورفض نيابي لعودة الحملات ضد السعودية والخليج

Advertisement

كتب عمر البردان في" اللواء": يتركز الاهتمام الداخلي على جلسة ، الجمعة المقبل، المقرر عقدها في قصر بعبدا، والتي تناقش الخطة التي يعمل على تحضيرها الجيش بشأن حصرية السلاح، استناداً إلى قرارات الحكومة، في ظل حالة ترقب لموقف وزراء "الثنائي"، وما إذا كانوا سيحضرون الجلسة، أم يتغيبون، باعتبار أن هذا الفريق أكد رفضه للقرارات الحكومية بما خص حصرية السلاح والورقة الأميركية. لكن ما تسرب من معلومات في الساعات القليلة الماضية، رجح مشاركة وزراء " " و"أمل" بالجلسة . لكن وفق المعلومات، فإنه من المستبعد أن يصار إلى إقرار الخطة في حال تقدمت بها قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء . إذ أشارت معلومات، إلى أن قيادة الجيش قد تطلب مهلة إضافية لإنجاز خطتها، إذا تعذر إنجازها قبل الجمعة . وقد علم أنه في حال كان توجه مجلس الوزراء للتصويت على خطة الجيش في ما يتعلق بحصرية السلاح، في حال عرضها على الحكومة، فإن وزراء "الثنائي" سينسحبون من الجلسة، ما سيضع الحكومة أمام تحد جديد يهدد تضامنها وتماسكها، لا بل استمراريتها، إذا ما أخذ الوزراء الشيعة قراراً بالخروج منها، رغم أن ، سبق وأكد حرصه على وحدة الحكومة، لكنه من غير المستبعد أن يجد نفسه مضطراً تحت ضغوطات "الحزب" للطلب من وزيريه الاستقالة، إذا ذهبت الأمور إلى مزيد من التعقيد، توازياً مع استمرار "حزب الله" في إطلاق تهديداته ضد مجلس الوزراء، لإرغامه على العودة عن قراراته.وإذ ترى مصادر نيابية، أن هناك صعوبات لإمكانية أن تسير الحكومة وفق رغبة الرئيس بشأن سلاح "الحزب"، بالنظر إلى تجربة طاولات الحوار السابقة غير المشجعة، فإنها تعتبر أن قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح، على قدر كبير من الأهمية، لناحية بسط سلطة كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية، والتعاطي بمسؤولية في موضوع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني . وهذا بالتأكيد وضع الأمور على السكة الصحيحة، سيما وأنه للمرة الأولى يكون هناك قرار واضح من مجلس الوزراء بهذا الشأن، خلافاً لما كان يحصل في السابق، عندما كان مجلس الوزراء يعمل على تغطية الواقع الذي كان سائداً في الماضي. وتشير المصادر، إلى أنه رغم رفض "حزب الله" للقرارات الحكومية، فإنها قابلة للتطبيق، بانتظار تفاصيل الخطة التي ستقدمها قيادة الجيش لمجلس الوزراء، الجمعة المقبل. وعندها سيكون للمؤسسة العسكرية مقاربات مختلفة، لكيفية تنفيذ قرارات الحكومة، وليس بالضرورة الذهاب إلى مواجهة، ولكن أقله تطبيق القوانين على الجميع .وتعتبر المصادر النيابية، أن لإيران دوراً أساسياً في موقف "حزب الله" الرافض لتسليم سلاحه. لكن في المقابل، وبعد كل ما جرى، فإنه لا يمكن لإيران أن تحاول الضغط لمنع تنفيذ القرارات الحكومية بشأن حصرية السلاح . وهذا في حال تم التأكد منه، يعتبر تدخلاً إيرانياً فاضحاً ضد الدولة . وهو أمر خطير للغاية بالنظر إلى تداعياته، وبالتالي فإن هذا التصرف يؤكد ما كان يحصل من جانب بتدخلها في شؤون الداخلية والسيادية، وهذا ما أوصل إلى تدمير لبنان، ما قد يطيل عمر المأساة اللبنانية بإطالة أمد الحروب التي يواجهها بفعل التدخلات المستمرة . وتشير، إلى أن التدخل في شؤون لبنان كان مرتبطاً دائماً بالأجندة الإقليمية، أي أن لإيران دوراً في بعض مفاصل السياسة اللبنانية، لمآربها الإقليمية والدولية. لكن هذا الأمر يجب أن يواجه بكل قوة من جميع الأطرافاللبنانية، من أجل بناء مؤسسات الدولة اللبنانية، دون أي تدخل خارجي . وهذا ما يعمل عليه العهد الذي أعاد الاعتبار للقرار السيادي اللبناني، ما يعزز مكانة الدولة ومؤسساتها .وتؤكد المصادر النيابية، رفضها القاطع لعودة الحملات التي تستهدف المملكة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، من جانب ما يسمى ب"الممانعة"، بسبب وقوف هذه الدول إلى جانب لبنان في موضوع حصرية السلاح، مشددة، على أنه إذا كانت هذه الحملات غير مستغربة، فإن المستغرب هو عدم الوصول إلى قناعة، بأن علاقات لبنان الطبيعية هي مع دول أعضاء العربية، وهو عضو فيها، وبالأخص مع دول مجلس التعاون الخليجي . لكن التهجم على دول لها علاقات أخوية تاريخية مع لبنان، يضع لبنان في إطار المواجهة مع الأشقاء والأصدقاء، وهذا أمر لا يقبل به اللبنانيون مطلقاً . لأن الدعم الذي يحصل عليه لبنان من هذه الدول، يعود للدولة اللبنانية وحدها من أجل تعزيز مؤسساتها وتحسين أوضاعها على مختلف المستويات، وليس كما كان يفعل البعض في تجاهله للمؤسسات اللبنانية .