لبنان

أورتاغوس في لبنان في نهاية الأسبوع... من ستلتقي؟

Lebanon 24
02-09-2025 | 07:06
أفادت معلومات للـLBCI أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة.
وأضافت المعلومات أن لقاءات أورتاغوس ستقتصر بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين. 
