أبطال لبنان في "الباركور" يلمعون عربياً: خمس ميداليات في عمان

Advertisement

حقق منتخب للجمباز، فرع الباركور، إنجازاً رياضياً جديداً، بعدما حصد لاعبوه خمس ميداليات ملوّنة في البطولة العربية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان. وتمكّن البطل جوي سليمان من التتويج بذهبيتين، فيما أحرز أنجيلو إلياس ذهبية وفضية، وأضافت اللاعبة عيد فضية أخرى، بينما توّج ثيو خليل بفضية وبرونزية.هذا الإنجاز يكرّس حضور لبنان على الخارطة الرياضية العربية في واحدة من الرياضات العصرية التي تستهوي الشباب وتحتاج إلى قدرات بدنية ومهارية استثنائية.وبهذه المناسبة، دعا الاتحاد اللبناني للجمباز عائلة الرياضة والإعلام الرياضي إلى المشاركة في استقبال اللاعبين الأبطال ورئيس البعثة المدرب زاهر زيادة عند وصولهم إلى مطار مساء اليوم عند الساعة الثامنة، للاحتفاء بما حققوه ورفع اسم لبنان عالياً.