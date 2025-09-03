Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية

Lebanon 24
03-09-2025 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1412291-638924975977841481.jpg
Doc-P-1412291-638924975977841481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "إنّ حتمية حصر السلاح بيد ‎الجيش اللبناني الوطني وحده ليست خياراً بل شرطاً أساسياً لبقاء الدولة وقيامها. فالدولة لا تُبنى إلا بمؤسساتها الشرعية، وفي طليعتها جيشها الوطني الذي أثبت، عبر عقيدته الراسخة وتضحياته الجسام، أنّه وحده الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار".
Advertisement

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نؤكد أنّ تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح أن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية جديدة تحت أي ظرف كان. لم نستنفذ بعد جميع الطرق السلمية لتسليم هذا السلاح، وكل من يروّج لفكرة الحرب الأهلية إنما يعيش وهماً قاتلاً، ولا يفقه عقيدة الجيش اللبناني الوطني ولا يُقدّر حجم الأثمان الباهظة التي دفعها اللبنانيون في أرواحهم وممتلكاتهم خلال الحروب المتعاقبة التي أنهكت شعبنا ودمّرت وطننا".

وأكمل: "نحن مقتنعون أنّ الأمن لا يقوم بالتراضي ولا بالمساومات، بل بسلطة الدولة وهيبتها. ومع ذلك فإنّ الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية أثبتوا، وسيثبتون دائماً، أنهم لن يقصروا في حماية اللبنانيين وصون ممتلكاتهم".

وحذر بهاء الحريري من "أنّ أي انتكاسة أمنية قد تحصل لا سمح الله"، معتبرا أنها "لن تتوقف عند حدود لبنان، بل ستتجاوزها إلى دول شقيقة لا نتمنى لها سوى الاستقرار والازدهار". وقال: "من هنا أتوجّه إلى الشعب اللبناني الحبيب، لأؤكد أنّه لن تكون هناك حرب أهلية جديدة، تَحْتَ ضَغْط أَيٍّ كَانَ َ. وهذا ما أعلنته بوضوح في لقاءاتي داخل لبنان وعلى المستوى الإقليمي والدولي. إنّ حماية السلم الأهلي مسؤولية مشتركة، لا فرق فيها بين لبناني وآخر، لأنّ المصير واحد والقدر واحد".

وختم: "إنّ ما نطرحه ليس شعاراً بل التزاماً وطنياً: ‎لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، جيشه ضمانة وحدته، وسلمه الأهلي خط أحمر لا يُمس".
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري: لا سلاح يعلو على سلطة الدولة
lebanon 24
03/09/2025 18:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري فور وصوله إلى بيروت: السلاح من الضروري ان يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية ولبنان يحتاج الى الصادقين والمخلصين له
lebanon 24
03/09/2025 18:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: السلاح الفلسطيني كان سبباً من أسباب الحرب الأهلية في لبنان
lebanon 24
03/09/2025 18:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
lebanon 24
03/09/2025 18:59:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الجيش اللبناني

الحرب الأهلية

سلطة الدولة

حدود لبنان

حرب أهلية

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2025-09-03
11:42 | 2025-09-03
11:35 | 2025-09-03
11:33 | 2025-09-03
11:26 | 2025-09-03
11:19 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24