لبنان

"لبنان 2035".. لبنان يرفع سقف طموحاته الاقتصادية أمام العرب

Lebanon 24
03-09-2025 | 07:00
شارك وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر البساط، في أعمال الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث ألقى كلمة باسم لبنان أكد فيها على أولوية الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية وحماية السيادة الوطنية.
وأشار البساط إلى أهمية عودة لبنان الفاعلة إلى العمل العربي المشترك، مؤكداً أنها ليست خطوة رمزية، بل مسار استراتيجي يعكس قناعة راسخة بأن لبنان لا يقوم إلا بأمته العربية.
- رؤية لبنان 2035: أطلق البساط مبادرة "لبنان 2035 – نحو استعادة الثقة" لتحديد خطط الحكومة، وإعداد مؤتمر استثماري كبير في بيروت خلال 18 و19 تشرين الثاني يركز على قطاع الأعمال الخاص.
- أهمية الوحدة العربية: شدد الوزير على أنّ التضامن ووحدة الصف العربي ركيزة أساسية لمواجهة التحديات، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تبقى مركزية.
- الإصلاحات الاقتصادية: تعمل الحكومة على إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز استقلالية القضاء، وتشجيع الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص، مع اعتماد الذكاء الاصطناعي كرافعة لتعزيز التنمية.

ختم البساط كلمته بالقول: "التحديات جسيمة، لكن إرادتنا المشتركة أقوى، وإيماننا بمستقبل عربي مزدهر وموحد لا يتزعزع."
 
(الوكالة الوطنية)
