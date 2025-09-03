"لبنان 2035".. لبنان يرفع سقف طموحاته الاقتصادية أمام العرب

Advertisement

- رؤية لبنان 2035: أطلق البساط مبادرة "لبنان 2035 – نحو استعادة الثقة" لتحديد خطط الحكومة، وإعداد مؤتمر استثماري كبير في خلال 18 و19 تشرين الثاني يركز على قطاع الأعمال الخاص.

- أهمية الوحدة العربية: شدد الوزير على أنّ التضامن ووحدة الصف العربي ركيزة أساسية لمواجهة التحديات، مؤكداً أن القضية تبقى مركزية.

- الإصلاحات الاقتصادية: تعمل الحكومة على إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز استقلالية ، وتشجيع الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص، مع اعتماد كرافعة لتعزيز التنمية.

شارك والتجارة، الدكتور عامر البساط، في أعمال العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة في ، حيث ألقى كلمة باسم أكد فيها على أولوية الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية وحماية السيادة الوطنية.وأشار البساط إلى أهمية عودة لبنان الفاعلة إلى العمل العربي المشترك، مؤكداً أنها ليست خطوة رمزية، بل مسار استراتيجي يعكس قناعة راسخة بأن لبنان لا يقوم إلا بأمته العربية.ختم البساط كلمته بالقول: "التحديات جسيمة، لكن إرادتنا المشتركة أقوى، وإيماننا بمستقبل عربي مزدهر وموحد لا يتزعزع."