بعد مخالفة التسعيرة الرسمية.. 5 محاضر لأصحاب مولدات جنوبًا

في إطار جولاتها في الجنوب، جالت مصلحة الاقتصاد الاقليمية في محافظة الجنوبي على اصحاب المولدات ، حيث سطر فريق من مفتشيها خمسة محاضر ضبط بحق مولدات خالف اصحابها التسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن .وجاء هذا الاجراء استنادا الى شكاوى مواطنين وتماشيا مع قرار الحكومة الاخير بملاحقة المخالفين منهم.