لبنان

بعد مخالفة التسعيرة الرسمية.. 5 محاضر لأصحاب مولدات جنوبًا

Lebanon 24
03-09-2025 | 10:19
في إطار جولاتها في الجنوب، جالت مصلحة الاقتصاد الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي على اصحاب المولدات ، حيث سطر فريق من مفتشيها خمسة محاضر ضبط بحق مولدات خالف اصحابها التسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن وزارة الطاقة .
وجاء هذا الاجراء استنادا الى شكاوى مواطنين وتماشيا مع قرار الحكومة الاخير بملاحقة المخالفين منهم.
 
 
وزارة الطاقة

لبنان

جولا

