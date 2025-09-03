وزراء الدفاع والداخلية والأشغال تفقدوا المعابر الشمالية واطلعوا على إجراءات مغادرة اللاجئين السوريين

جال الوطني اللواء ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد أحمد ، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يرافقهم العام اللواء حسن شقير، رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن حسان عوده والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، على المعابر الحدودية في شمال ، لتفقد أوضاعها والاطلاع على الإجراءات المتخذة لمغادرة اللاجئين السوريين الأراضي باتجاه الداخل السوري.

وشملت الجولة معابر العريضة، العبودية والبقيعة، حيث تم الاطلاع على التدابير المتخذة لتنظيم عودة السوريين. واستمع الوفد إلى شرح عن آلية التسجيل والعبور، مؤكدا "تسهيل الإجراءات ضمن الأطر القانونية والأمنية ومراعاة البعد الإنساني، مع التشديد على التعاون بين الجيش والأجهزة المعنية لضمان عودة منظمة".