لبنان

سلام يستقبل الكاظمي ويقيم مأدبة عشاء على شرف مديرة "الأونيسكو"

Lebanon 24
03-09-2025 | 13:11
استقبل رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي.
كذلك، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور نواف سلام، مساء اليوم مأدبة عشاء في السراي الكبير، على شرف المديرة العامة لمنظمة اليونسكو في باريس، أودري أزولاي.
