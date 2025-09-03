اسوأ اعتداء اسرائيلي على اليونيفيل بعد التجديد لها

Advertisement

شهد أحد أسوأ الاعتداءات على قوات "اليونيفيل" بعد أيام من التجديد لها. ونشرت اليونيفيل على موقعها بياناً كشفت فيه أن مسيّرات تابعة للجيش ألقت أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق. وأضافت: "يُعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي". تابعت: "سقطت قنبلة واحدة على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالى 100 متر من أفراد وآليات . وشوهدت المسيّرات وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق" . وختم: "إن أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي. وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها ".على الاثر، دانت الخارجية الاستهداف ودعت إلى الانسحاب الكامل من . وطالبت بضمان أمن قوات حفظ السلام الأممية بعد الهجوم الإسرائيلي.وكتبت" الشرق الاوسط": رأت مصادر نيابية لبنانية أن «استهداف إسرائيل لـ(اليونيفيل) بالتزامن مع باقي العمليات الميدانية، يعكس استراتيجية مزدوجة، فمن جهة، توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الجنوب لم يعد ساحة آمنة حتى لقوات الأمم المتحدة، ومن جهة أخرى ممارسة ضغط مباشر على (الحزب) والدولة عبر تكثيف والتوغلات».وقالت المصادر: «هذه الرسائل يراد منها إعادة فرض شروط جديدة على طاولة التفاوض المقبلة، وربط مستقبل وقف النار بمسألة دور (حزب الله) وسلاحه، وكذلك بمدى استمرار (اليونيفيل) في الجنوب».الى ذلك سقط امس خمسة وعشرة جرحى جراء الاستهدافات الاسرائيلية المتكررة بالمسيَّرات لعدد من القرى جنوب لبنان فيما عاود الطيران المسيّر والحربي الاسرائيلي تحليقه فوق والضاحية الجنوبية.