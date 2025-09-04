Advertisement

نظّم مكتب لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع ، ورشة عمل بعنوان: " نحو الزراعة الذكية – تسخير للنمو والاستدامة".سلّطت الورشة الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الزراعة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية في لبنان، مع التركيز على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أن تعيد تشكيل هذا القطاع الحيوي.جمعت الجلسات مستشارين رفيعي المستوى وفرقاً تقنية من الوزارتين، إلى جانب خبراء دوليين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة الزراعة في الاقتصاد والمجتمع اللبناني من خلال التكنولوجيا.وقد تم التأكيد على أهمية دمج هذه الحلول ضمن البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI)، وهي مبادرة استراتيجية تقودها وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تتيح تشغيل القطاع الزراعي عبر بنية رقمية آمنة وقابلة للتوسّع ومتكاملة بين الوزارات.ويساهم ذلك في تعزيز الشفافية، وتسهيل تطوير خدمات مستقبلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل سلامة الغذاء، التجارة الزراعية، والتنمية الريفية.وقال وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة: "الزراعة ليست مجرد زراعة، بل هي ركيزة الأمن الغذائي والاستدامة والمرونة الوطنية. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، نُحدث نقلة نوعية في الحوكمة، ونمكّن إدارة الموارد بشكل أذكى، ونُرسي دعائم اقتصاد زراعي تنافسي ومستدام".بدوره، قال نزار هاني: "تركّز الاستراتيجية الزراعية في لبنان على تأمين الإمدادات الغذائية، ودعم الممارسات المستدامة، وتعزيز موقع لبنان في التجارة الزراعية الإقليمية. ومن خلال توظيف التقنيات الذكية والأدوات الرقمية، يمكننا تحقيق إنتاجية أعلى، واستخدام أكثر كفاءة للموارد، واندماج أقوى مع الأسواق الإقليمية والدولية".تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات التحول الرقمي الوزاري المشترك، التي تقودها لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستثمار في الزراعة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يخطو لبنان خطوات حقيقية نحو تعزيز الأمن الغذائي، دعم النمو الاقتصادي، وتحويل القطاع الزراعي إلى محرك حديث، مستدام، ومتصـل عالمياً للمرونة الوطنية.