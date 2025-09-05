Advertisement

لبنان

مراجعة انتخابية عونية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-09-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1413050-638926558876525276.png
Doc-P-1413050-638926558876525276.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُجري"التيار الوطني الحر" مراجعة داخلية جدية تتعلق بشكل الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، وسط قناعة متزايدة بضرورة التغيير في الأسماء والأسلوب.
Advertisement

ووفق مصادر مطلعة، يتجه "التيار" إلى ترشيح وجوه شابة تحظى بشعبية داخل القاعدة العونية، في محاولة لإعادة التواصل مع الجمهور وتجاوز مرحلة الجفاء التي خلّفتها السنوات الأخيرة. 

وتضيف المصادر أن "التيار" يميل تدريجيًا إلى الابتعاد عن المرشحين المتمولين، بعدما تبين أن الحضور المالي لم يعد كافيًا لضمان التأييد الشعبي.

المراجعة هذه تأتي في سياق أوسع لإعادة التموضع سياسيًا وانتخابيًا، تحضيرًا لمعركة يُتوقع أن تكون معقدة على المستويات كافة.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
إدارة ترامب تبدأ مراجعة 55 مليون تأشيرة أميركية
lebanon 24
05/09/2025 10:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: لا مراجعة للرسوم الجمركية بدون صفقات تجارية جديدة
lebanon 24
05/09/2025 10:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مراجعة حكومية أميركية تؤكد عدم وجود سرقة للمساعدات من قبل "حماس"
lebanon 24
05/09/2025 10:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المديرة التنفيذية لليونيسف: مطلوب من سلطات إسرائيل مراجعة قواعد الاشتباك وحماية المدنيين وفق القانون الدولي
lebanon 24
05/09/2025 10:18:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

القاعدة

بيت عون

التيار

العوني

العون

مولين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-09-05
03:00 | 2025-09-05
02:52 | 2025-09-05
02:47 | 2025-09-05
02:06 | 2025-09-05
02:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24