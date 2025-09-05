مراجعة انتخابية عونية

Advertisement

يُجري" " مراجعة داخلية جدية تتعلق بشكل الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، وسط قناعة متزايدة بضرورة التغيير في الأسماء والأسلوب.ووفق مصادر مطلعة، يتجه " " إلى ترشيح وجوه شابة تحظى بشعبية داخل العونية، في محاولة لإعادة التواصل مع الجمهور وتجاوز مرحلة الجفاء التي خلّفتها السنوات الأخيرة.وتضيف المصادر أن "التيار" يميل تدريجيًا إلى الابتعاد عن المرشحين المتمولين، بعدما تبين أن الحضور المالي لم يعد كافيًا لضمان التأييد الشعبي.المراجعة هذه تأتي في سياق أوسع لإعادة التموضع سياسيًا وانتخابيًا، تحضيرًا لمعركة يُتوقع أن تكون معقدة على المستويات كافة.