مراجعة انتخابية عونية
"خاص لبنان24"
Lebanon 24
05-09-2025
01:30
يُجري"
التيار الوطني الحر
" مراجعة داخلية جدية تتعلق بشكل الترشيحات للانتخابات النيابية المقبلة، وسط قناعة متزايدة بضرورة التغيير في الأسماء والأسلوب.
ووفق مصادر مطلعة، يتجه "
التيار
" إلى ترشيح وجوه شابة تحظى بشعبية داخل
القاعدة
العونية، في محاولة لإعادة التواصل مع الجمهور وتجاوز مرحلة الجفاء التي خلّفتها السنوات الأخيرة.
وتضيف المصادر أن "التيار" يميل تدريجيًا إلى الابتعاد عن المرشحين المتمولين، بعدما تبين أن الحضور المالي لم يعد كافيًا لضمان التأييد الشعبي.
المراجعة هذه تأتي في سياق أوسع لإعادة التموضع سياسيًا وانتخابيًا، تحضيرًا لمعركة يُتوقع أن تكون معقدة على المستويات كافة.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
القاعدة
بيت عون
التيار
العوني
العون
مولين
"خاص لبنان24"
