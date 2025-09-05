Advertisement

لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
05-09-2025 | 02:06
صدر جدول جديد عن وزارة الطاقة والمياه متعلق بأسعار المحروقات، حيث شهد الجدول ارتفاعا في أسعار البنزين والمازوت، في حين استقرت أسعار الغاز.
وجاء الجدول على الشكل التالي:
بنزين 95 اوكتان: 1,465,000 (+15000)
بنزين 98 أوكتان: 11,505,000 (+15000)
المازوت: 1,337,000 (+14000)
الغاز: 1,007,000 (00000)
