لبنان

بالصورة.. ماذا يجري على طريق ضهر البيدر؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 11:27
يشهدُ طريق ضهر البيدر زحمة سيرٍ خانقة، حيث اصطفت السيارات على طول الطريق.
وذكرت المعلومات أن الزحمة سببها حاجز تدقيق أقامته القوى الأمنية هناك.
 
 
 
 
