قبيل قرار الحكومة.. هذا ما حصل بين "حزب الله" وبعبدا

أفادت معلومات " " أنَّ ما اعلنه وزير الاعلام في ختام جلسة اليوم، يعكس مضمون ما كان تم الاتفاق عليه في اتصالات مكوكية جرت ليل أمس بين رئاسة الجمهورية و" ".

Advertisement

وأشارت المعلومات إلى أنَّ "انسحاب الوزراء من الجلسة هو اجراء تكتيكي لعدم تسجيل موافقة على الخطة أو مشاركة في مناقشتها، ولكن مضمون ما وافق عليه مجلس الوزراء هو نتيجة الاتصالات التي جرت ليل امس".