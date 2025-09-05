Advertisement

لبنان

قبيل قرار الحكومة.. هذا ما حصل بين "حزب الله" وبعبدا

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
05-09-2025 | 12:46
أفادت معلومات "لبنان24" أنَّ ما اعلنه وزير الاعلام بول مرقص في ختام جلسة مجلس الوزراء اليوم، يعكس مضمون ما كان تم الاتفاق عليه في اتصالات مكوكية جرت ليل أمس بين رئاسة الجمهورية و" حزب الله".
وأشارت المعلومات إلى أنَّ "انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة هو اجراء تكتيكي لعدم تسجيل موافقة على الخطة أو مشاركة في مناقشتها، ولكن مضمون ما وافق عليه مجلس الوزراء هو نتيجة الاتصالات التي جرت ليل امس".
 

ولفتت المعلومات الى أنَّ "حزب الله مرتاح لعدم تحديد مهل زمنية ولربط ما سيقوم به الجيش بالتجاوب الاسرائيلي والأهم اشارة بيان الحكومة الى السعي لوضع استراتيجية للامن الوطني".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
