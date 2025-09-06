Advertisement

لبنان

القوات "مش مرتاحة"

"خاص لبنان24"

06-09-2025 | 01:15
لم تكن" القوات اللبنانية" مرتاحة لبيان الحكومة امس بشأن خطة الجيش بشأن حضرية السلاح في يد الدولة. وبعيد  توزيع مسودة البيان الختامي على الوزراء للاطلاع وابداء الرأي، أجرى وزراء "القوات" اتصالات مع قيادتهم، وكانوا في صدد تسجيل تحفظ على البيان ككل، الا ان رئيس الجمهورية تمنى عليهم عدم  التحفظ، فاكتفوا عندها بتسجيل تحفّظهم على غياب تحديد مهل زمنية واضحة للمراحل اللاحقة.
ولاحقا عممت "مصادر معراب" ان  "القوات اللبنانية  مرتاحة لمجريات الجلسة بما أن الأمور أصبحت في عهدة الجيش".
 
المصدر: لبنان 24
