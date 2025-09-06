Advertisement

لبنان

كلمة "عالية السقف" لجعجع غداً

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
06-09-2025 | 02:15
يترقب الوسط السياسي كلمة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع غداً، عقب قداس "شهداء المقاومة المسيحية" في معراب، وهي الكلمة الاولى له عقب قرار الدولة بحصر السلاح بالقوى الشرعية.
وأشارت المصادر عبر "لبنان 24" الى ان الكلمة ستؤكد انه "وبعد 35 عاماً من حرمان اللبنانيين حقهم في الحياة، أثبتت التجارب أنّ الخط التاريخي السيادي انتصر وبات قيام دولة فعلية خالية من السلاح غير الشرعي ممكناً أكثر من اي وقت مضى".
وأكدت المعلومات" ان جعجع سيوجه رسالة عالية السقف لكل من يحاولة فرملة قيام الدولة، مفادها ان "القوات" ستبقى رأس الحربة في الدفاع عن الدولة الحرة السيدة والمستقلة، كما سيوجه رسالة الى الشباب يدعوهم فيها الى اعادة النظر بموضوع الهجرة، خصوصاً وان الدولة التي لطالما حلموا بها، بدأت تتكون ملامحها".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
