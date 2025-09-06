كلمة "عالية السقف" لجعجع غداً

Advertisement

يترقب الوسط السياسي كلمة " " غداً، عقب قداس " " في معراب، وهي الكلمة الاولى له عقب قرار الدولة بحصر السلاح بالقوى الشرعية.وأشارت المصادر عبر " " الى ان الكلمة ستؤكد انه "وبعد 35 عاماً من حرمان اللبنانيين حقهم في الحياة، أثبتت التجارب أنّ الخط التاريخي السيادي انتصر وبات قيام دولة فعلية خالية من السلاح غير الشرعي ممكناً أكثر من اي وقت مضى".وأكدت المعلومات" ان سيوجه رسالة عالية السقف لكل من يحاولة فرملة قيام الدولة، مفادها ان "القوات" ستبقى رأس الحربة في الدفاع عن الدولة الحرة السيدة والمستقلة، كما سيوجه رسالة الى الشباب يدعوهم فيها الى اعادة النظر بموضوع الهجرة، خصوصاً وان الدولة التي لطالما حلموا بها، بدأت تتكون ملامحها".