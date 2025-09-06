27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مفوضاً من الراعي.. سويف ترأس قداس منح أبوين في الرهبانية اللبنانية المارونية رتبة الأباتية
Lebanon 24
06-09-2025
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس راعي أبرشية
طرابلس
المارونية
المطران يوسف سويف مفوّضاً من البطريرك
الماروني
الكردينال
مار بشارة بطرس الراعي
، قداساً احتفالياً في كنيسة القديس شربل في دير مار مارون عنايا، منح خلاله الأبوين في الرهبانية
اللبنانية
المارونية سمعان عبود وكليم التوني رتبة الأباتية، وعاونه فيه امين سر الرهبانية الاب طوني عيد، رئيس دير مار مارون عنايا الاب ميلاد طربية والأبوان المكرمان.
Advertisement
العظة
في بداية القداس تلا الاب شربل دميان السيرة الذاتية للمكرمين، وبعد الانجيل المقدس القى سويف عظة نقل في مستهلها تمنيات البطريرك
الراعي
للأبوَين الجديدَين، وللرهبانية اللبنانية بشخص رئيسها العام "بكل الخير والتوفيق، كي تبقى هذه الرهبانية منارة لا للبنان وحسب، بل للمنطقة والعالم، شهادة للقدوس يسوع المسيح، ولنعمه الكبيرة التي يعمل بها في العالم عبر مسيرة الرهبانية وتاريخها المقدّس، من أجل تثبيت الإيمان في قلوب الناس"، موجها التحية لراعي أبرشية جبيل المارونية المطران
ميشال عون
.
وقال: "الفرح كبير إذ نلتقي حول ضريح مار شربل لنشكر الرب على نعمه وعطاياه، وعلى رتبة الأباتية المقدّسة التي هي نعمة من الرب ويسرّني ويشرّفني أنّ صاحب الغبطة البطريرك الكردينال مار
بشارة بطرس الراعي
أوكل إليّ أن أمنح هذه الرتبة لأبوَين فاضلَين هما الأب سمعان عبود والأب كليم التوني ، ونحن اليوم في مناسبة مباركة نحتفل فيها برتبة الأباتية، وهذه الرتبة هي أولًا شكر للرب على نعمة الحياة الرهبانية. فعندما نقول "أباتي" أو "رهبان" أو "دير"، نتذكّر أنّ الحياة الرهبانية هي نعمة من الرب، وعلينا أن نشكره عليها".
أضاف: "الحياة الرهبانية هي موهبة، دعوة ونداء من الله في عالم مادّي محسوس، لتقودنا نحو العالم غير المنظور، نحو الحياة الروحية، نحو ملكوت الله الذي أعلنه المسيح بموتِه وقيامته ، إنها تذوّق مسبق للحياة الأبدية التي يحدّثنا عنها الإنجيل: "الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته" فالرهبان والراهبات يقدّمون للعالم علامة حيّة بأن الحياة مع المسيح ليست حياة عادية، بل حياة جديدة أبدية مبنيّة على حبّ الله".
وأشار إلى أنّ "الحياة الرهبانية تقوم على ركيزتين ذهبيتين: الصلاة والعمل – Ora et Labora – وهما اللتان يكمّلان بعضهما ويعيدان الإنسان دومًا إلى يسوع ، حياة مبنية على حبّ الآب من خلال الابن يسوع المسيح، حبّ يتجلّى بالصليب ، علاقة حب مع الله، وعلاقة حب مع الإنسان".
وقال: "الحياة الرهبانية هي شهادة يومية للحياة الأبدية، و"موت يومي" عن الذات لكي تعطي ثمارًا كثيرة ثمار المحبة، الغفران، السلام، والأخوّة التي يحتاج إليها عالمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى ، فالرتبة الأباتية التي نحتفل بها اليوم هي مسؤولية كبرى، الأباتي هو وكيل الله في الجماعة، لا يسعى لمجده الشخصي، بل يضع كل طاقاته في خدمة الرهبان والكنيسة وشعب الله".
وأردف: "سمعان وكليم، اللذان نالا هذه النعمة، هما صاحبا استعداد عميق لخدمة الرب ، وقد عرفتُهما عن قرب، وأعرف محبتهما وأمانتهما، هذه الرتبة ليست امتيازًا بل دعوة إلى التواضع، الخدمة، المحبة، والالتزام بكلمة الله ، فيسوع سأل بطرس ثلاث مرات: "أتحبني؟" وأوصاه: "ارعَ حملاني، ارعَ نعاجي، ارعَ خرافي". واليوم يوجّه يسوع السؤال نفسه للأباتيين الجديدين: "أتحباني أكثر من هؤلاء؟" والجواب لا يكون بالكلام بل بالعيش اليومي المملوء محبة وبذلاً. الحياة الرهبانية هي مسيرة تبعية ليسوع حتى الجلجلة، مرورًا بالصليب والقبر، وصولًا إلى القيامة والحياة الجديدة، لكي يؤمن العالم ، من هنا، رتبة الأباتية هي نعمة إلهية تُمنح لا لاعتبارات بشرية باطلة، بل للخدمة والتعليم وتمجيد الله".
وختم: "أرفع الصلاة مع الأباتيين الجديدين، ومع الرهبان والكهنة، ومع هذا الجمع المبارك، كي يثبّتهما الرب بنعمته، ويمنحهما القوة ليواصلا رسالتهما بفرح وتواضع، في خدمة الكنيسة والرهبانية اللبنانية، بشفاعة العذراء مريم، مار شربل، قديسي الرهبانية، وقديسي
لبنان
فتكون حياتهما تسبيحًا وشكرًا ودعوةً حيّة إلى الإيمان والحياة الجديدة التي منحنا إيّاها الرب بقيامته له المجد الى الأبد".
بعد ذلك أقيمت رتبة منح الأباتية. وفي ختام القداس تهاني من الحاضرين وكوكتيل بالمناسبة.
مواضيع ذات صلة
المطران سويف ترأس قداساً في القبيات لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
Lebanon 24
المطران سويف ترأس قداساً في القبيات لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
06/09/2025 21:27:56
06/09/2025 21:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سويف ترأس قداساً إحتفاليّاً في دارة المطران بطرس الجميّل في عين الخروبة
Lebanon 24
سويف ترأس قداساً إحتفاليّاً في دارة المطران بطرس الجميّل في عين الخروبة
06/09/2025 21:27:56
06/09/2025 21:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي ترأس قداسا عند قمة الصليب - فاريا: لا يمكننا إلّا أن نصلّي من أجل لبنان
Lebanon 24
الراعي ترأس قداسا عند قمة الصليب - فاريا: لا يمكننا إلّا أن نصلّي من أجل لبنان
06/09/2025 21:27:56
06/09/2025 21:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي ترأس القداس الإلهي على نية البطريرك عريضة
Lebanon 24
الراعي ترأس القداس الإلهي على نية البطريرك عريضة
06/09/2025 21:27:56
06/09/2025 21:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مار بشارة بطرس الراعي
بشارة بطرس الراعي
مار بشارة بطرس
المارونية
ميشال عون
اللبنانية
الماروني
الراعي.
تابع
قد يعجبك أيضاً
أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد
Lebanon 24
أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد
14:18 | 2025-09-06
06/09/2025 02:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده "واتسآب"
Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما شهده "واتسآب"
13:41 | 2025-09-06
06/09/2025 01:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
13:03 | 2025-09-06
06/09/2025 01:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. توقيف شبكة دعارة في بيروت!
Lebanon 24
بالصورة.. توقيف شبكة دعارة في بيروت!
12:49 | 2025-09-06
06/09/2025 12:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
05:28 | 2025-09-06
06/09/2025 05:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
15:06 | 2025-09-05
05/09/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
شعر بدوار والمذيعة اعتقدت انه يمزح.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان مباشرة على الهواء (فيديو)
02:27 | 2025-09-06
06/09/2025 02:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:18 | 2025-09-06
أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد
14:02 | 2025-09-06
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
13:41 | 2025-09-06
في لبنان.. هذا ما شهده "واتسآب"
13:03 | 2025-09-06
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
12:49 | 2025-09-06
بالصورة.. توقيف شبكة دعارة في بيروت!
12:41 | 2025-09-06
هيكل استقبل كوبر.. وهذا ما تم بحثه
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 21:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 21:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 21:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24