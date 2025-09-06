29
لبنان
هل من أزمة بنزين؟ أبو شقرا يكشف
خاص "لبنان 24"
Lebanon 24
06-09-2025
14:51
شائعاتٌ عديدة تمّ تداولها بشأن إقفال محطات المحروقات لاسيما تلك التابعة لشركة "كورال"، الأمر الذي أثار بلبلة في السوق.
الكلام المُتناقل برز خلال الساعات الماضية، إلا أنه تمّ تداوله مُجدداً.. فما الحقيقة؟
لبنان24
اتصلَ بنقيب مُوزعي المحروقات
فادي أبو شقرا
للاستيضاح منه عن الكلام المُتداول، فأكد أنَّ "
شركة كورال
ومحطاتها تعمل بشكل طبيعي والبضاعة متوافرة"، وأضاف: "يوم الجمعة، حصل إقفالٌ في الشركة من أجل أعمال صيانة فقط لا غير، ولا صحة للحديث عن أنه لا محروقات".
وأكد
أبو شقرا
أن "كل محطات الشركة، تؤمن البنزين والمازوت على كافة الأراضي
اللبنانية
"، وأضاف: "الشركة التي بقيت محطاتها مفتوحة أمام المواطنين في ظل أزمة المحروقات، لم تتوانَ يوماً عن تلبية السوق، وبالتالي هي مستمرة في خدمة الناس في كل الظروف بعكس كل الشائعات".
أيضاً، أعلن أبو شقرا أنه أجرى اتصالات مع المعنيين لمتابعة وضع السوق، مشيراً إلى أنه سيجري يوم الإثنين تسليم المحروقات كالمُعتاد في كافة الأراضي اللبنانية، في حين أنّ البنزين متوافرٌ في كافة الشركات أيضاً.
خاص "لبنان 24"
