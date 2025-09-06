هل من أزمة بنزين؟ أبو شقرا يكشف

شائعاتٌ عديدة تمّ تداولها بشأن إقفال محطات المحروقات لاسيما تلك التابعة لشركة "كورال"، الأمر الذي أثار بلبلة في السوق.



الكلام المُتناقل برز خلال الساعات الماضية، إلا أنه تمّ تداوله مُجدداً.. فما الحقيقة؟ الكلام المُتناقل برز خلال الساعات الماضية، إلا أنه تمّ تداوله مُجدداً.. فما الحقيقة؟



" " اتصلَ بنقيب مُوزعي المحروقات للاستيضاح منه عن الكلام المُتداول، فأكد أنَّ " ومحطاتها تعمل بشكل طبيعي والبضاعة متوافرة"، وأضاف: "يوم الجمعة، حصل إقفالٌ في الشركة من أجل أعمال صيانة فقط لا غير، ولا صحة للحديث عن أنه لا محروقات".



وأكد أن "كل محطات الشركة، تؤمن البنزين والمازوت على كافة الأراضي "، وأضاف: "الشركة التي بقيت محطاتها مفتوحة أمام المواطنين في ظل أزمة المحروقات، لم تتوانَ يوماً عن تلبية السوق، وبالتالي هي مستمرة في خدمة الناس في كل الظروف بعكس كل الشائعات".