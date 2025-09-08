29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الرفض الماروني" يعرقل الطرح المتداول
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
08-09-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشكل ملف السيادة وحصرية السلاح في
لبنان
إحدى
القضايا
المعقّدة المطروحة على الساحة الداخلية، خصوصا في ظل التباين القائم بشأن دور
حزب الله
وعلاقته بالدولة. فالمبدأ الذي يجمع عليه
الدستور
ومعظم
القوى السياسية
هو أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصرا بيد الدولة، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن سيادة لبنان وحماية أراضيه.
Advertisement
انطلاقا من هذا المبدأ، يطرح في الصالونات السياسية أن يتعاون حزب الله مع الدولة عبر إقراره بأن المرجعية النهائية لأي مواجهة عسكرية أو قرار استراتيجي تعود حصريا للمؤسسات الدستورية، بما يضع
المقاومة
تحت سقف الدولة. في المقابل، يبرز دور الدولة في صياغة استراتيجية دفاعية أو استراتيجية وطنية شاملة، تتيح الوصول إلى تفاهم يضمن تكامل قدرات المقاومة مع
مؤسسات الدولة
، بدل أن تكون خارجها أو بديلًا عنها.
في هذا السياق، ترى أوساط سياسية أن المطلوب ليس إلغاء دور الحزب بقدر ما هو تأطيره ضمن مؤسسات الدولة، بما يحفظ وحدة القرار العسكري والأمني، ويؤمن غطاء وطنيا جامعا لأي مواجهة قد يفرضها الخارج. غير أن مقربين من حزب الله يؤكدون أن السير في هذا الاتجاه سيصطدم بعقبات جدية، أبرزها ما يوصف بـ الرفض
الماروني
، الذي ينطلق من هواجس سياسية.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"الاتحاد الماروني العالمي": رؤية الراعي بالنسبة الى السلاح وقرار الحكومة تمثل غالبية اللبنانيين
Lebanon 24
"الاتحاد الماروني العالمي": رؤية الراعي بالنسبة الى السلاح وقرار الحكومة تمثل غالبية اللبنانيين
08/09/2025 10:24:24
08/09/2025 10:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات في الرد اللبناني والطرح الاميركي يؤدي إلى "ترتيبات أمنية" مع إسرائيل
Lebanon 24
تعقيدات في الرد اللبناني والطرح الاميركي يؤدي إلى "ترتيبات أمنية" مع إسرائيل
08/09/2025 10:24:24
08/09/2025 10:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الألمانية: نؤكد رفضنا لأي خطوات تعرقل إقامة دولة فلسطينية
Lebanon 24
الحكومة الألمانية: نؤكد رفضنا لأي خطوات تعرقل إقامة دولة فلسطينية
08/09/2025 10:24:24
08/09/2025 10:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم انتشارها العالمي.. "شي إن" تواجه صعوبات في الطرح العام الأولي
Lebanon 24
رغم انتشارها العالمي.. "شي إن" تواجه صعوبات في الطرح العام الأولي
08/09/2025 10:24:24
08/09/2025 10:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
القوى السياسية
مؤسسات الدولة
حزب الله
المقاومة
الماروني
الدستور
القضايا
ماروني
تابع
قد يعجبك أيضاً
اللبنانيون يضربون بقرار الوزيرة عُرْضَ الحائط: نحن نحدّد بدء موسم الصيد!
Lebanon 24
اللبنانيون يضربون بقرار الوزيرة عُرْضَ الحائط: نحن نحدّد بدء موسم الصيد!
02:30 | 2025-09-08
08/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قرار حصر السلاح.. هذا ما قاله وزير الخارجية
Lebanon 24
عن قرار حصر السلاح.. هذا ما قاله وزير الخارجية
03:19 | 2025-09-08
08/09/2025 03:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خان الثقة.. توقيف لص سرق خزنة صديقه (صورة)
Lebanon 24
خان الثقة.. توقيف لص سرق خزنة صديقه (صورة)
03:15 | 2025-09-08
08/09/2025 03:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية: نقف إلى جانب الدولة في جهودها لفرض سيادتها
Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية: نقف إلى جانب الدولة في جهودها لفرض سيادتها
03:02 | 2025-09-08
08/09/2025 03:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا بين التطبيع وإعادة صياغة اتفاق 1974
Lebanon 24
سوريا بين التطبيع وإعادة صياغة اتفاق 1974
03:00 | 2025-09-08
08/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-09-08
اللبنانيون يضربون بقرار الوزيرة عُرْضَ الحائط: نحن نحدّد بدء موسم الصيد!
03:19 | 2025-09-08
عن قرار حصر السلاح.. هذا ما قاله وزير الخارجية
03:15 | 2025-09-08
خان الثقة.. توقيف لص سرق خزنة صديقه (صورة)
03:02 | 2025-09-08
لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية: نقف إلى جانب الدولة في جهودها لفرض سيادتها
03:00 | 2025-09-08
سوريا بين التطبيع وإعادة صياغة اتفاق 1974
02:43 | 2025-09-08
بقعتوتة احتفلت بعيد سيدة النجاة بقداس وسهرة قروية
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 10:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 10:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24