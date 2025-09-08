Advertisement

لبنان

ضاهر: اليوم يستعدّ البقاع الأوسط ليكون قصة نجاح لبنانية جديدة

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:27
كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصّة "إكس":
"بعد قرار الحكومة التاريخي بحصرية السلاح أصبحنا أمام مدخل حقيقي لبث الأمل في انتعاش اقتصادي طال انتظاره. وقد لمست ذلك شخصياً من خلال تواصل عدد من المستثمرين العرب والأجانب معي، معربين عن استعدادهم لضخ مئات ملايين الدولارات في مشاريع إنتاجية في البقاع، مستفيدين من طاقات شبابه وموقعه الجغرافي المميز.
هذه الثقة ما كانت لتترسخ لولا بزوغ فجر بناء دولة فعلية. واليوم، يستعد البقاع الأوسط ليكون قصة نجاح لبنانية جديدة، ما يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة في الدفع بهذا النهج قدماً وضمان تدفّق الاستثمارات".
 
 
 
