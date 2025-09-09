Advertisement

تشير معطيات سياسية إلى أن " " بدأ فعليًا بالتحضير المبكر للانتخابات النيابية المقبلة، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها بهذا الحجم.وتؤكد المصادر أن "الحزب" يعمل على إطلاق حملة انتخابية شاملة تطال الدوائر وغير الشيعية على حد سواء، بهدف تثبيت حضوره وتأمين الأرضية المناسبة لخوض الاستحقاق من موقع متقدّم.هذا التحرك المبكر يعكس إدراك الحزب لحساسية المرحلة وضرورة الاستعداد المسبق وعدم ترك أي مجال للتساهل، خصوصًا أن الانتخابات المقبلة مرشحة لأن تكون محطة مفصلية في رسم التوازنات السياسية المقبلة داخل وخارجه.