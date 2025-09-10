Advertisement

لبنان

خطوة "سكنية" من أهل الجنوب

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:45
تصاعدت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، عمليات استئجار شقق في مناطق جبل لبنان من قبل سكانٍ في الجنوب، إذ تبيّن أن عائلات كثيرة نقلت أثاثاً إلى تلك المنازل خلال الآونة الأخيرة ودفعت مبالغ مالية كبدل إيجار، تتراوح بين 200 و 400 دولار عن كل شهر.
في المُقابل، تبيّن أنَّ تُجار "شقق" بدأوا يضعون شروطاً جديدة على الإيجار، مماثلة لتلك التي كانت تُوضع خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، لكن بوتيرة أخف.
 

وما ظهر بشكلٍ فعلي هو أنّ مغادرة السوريين لمنازل كثيرة في لبنان فتح المجال أمام توافر وحدات سكنية للإيجار بأسعارٍ مقبولة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
