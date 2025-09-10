خطوة "سكنية" من أهل الجنوب

تصاعدت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، عمليات استئجار شقق في مناطق من قبل سكانٍ في الجنوب، إذ تبيّن أن عائلات كثيرة نقلت أثاثاً إلى تلك المنازل خلال الآونة الأخيرة ودفعت مبالغ مالية كبدل إيجار، تتراوح بين 200 و 400 دولار عن كل شهر.

في المُقابل، تبيّن أنَّ تُجار "شقق" بدأوا يضعون شروطاً جديدة على الإيجار، مماثلة لتلك التي كانت تُوضع خلال الحرب الأخيرة على ، لكن بوتيرة أخف.