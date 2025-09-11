Advertisement

لبنان

الصمد زار الحجار: ستبقى بخعون الملاذ الآمن لجميع اللبنانيين

Lebanon 24
11-09-2025 | 06:03
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه النائب جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء وزير الداخلية الرجل الاصيل المسؤول الذي يثبت يوما بعد يوم حرصه وتفانيه في سبيل المصلحة العامة وتأمين كل ما يتعلق بأمن المواطنين، وهذا الامر مشهود له سابقا وحاليا وان شاء الله مستقبلا".
تابع: "تناولت مع وزير الدالية ما حصل في بلدتي بخعون، هذه المنطقة كانت وستبقى الملاذ الآمن لجميع اللبنانيين. عند مدخل الضنية هناك لافتة كتب عليها "منطقة السلام والأمان"، فما حصل يمكن ان يحصل في أي منطقة أخرى، نحن كنا وسنبقى تحت سقف القانون، وقد اطلعت من الوزير الحجار على بعض المسائل التي يمكنه اطلاعي عليها إذ هناك امور تخص التحقيق، وشددت على اننا نريد ان يشمل التحقيق آخر شخص له علاقة بهذا الموضوع والمحاسبة يجب أن تكون شاملة والا يكون هناك غطاء فوق رأس أحد. واختم بآية قرآنية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا..."، وأقول أيضا "عندما سكت أهل الحق عن أهل الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق". أشد على يد وزير الداخلية ليتابع ما يقوم به، والموقف الذي صدر يوم أمس من القصر الجمهوري بخصوص هذه القضية يزيدنا ثقة واطمئنانا بأن التحقيق سيصل الى خواتيمه وأن لا غطاء فوق رأس أي متورط في ملف مماثل".
القصر الجمهوري

وزير الداخلية

أحمد الحجار

جهاد الصمد

الجمهوري

الضنية

الحجار

لبنان

