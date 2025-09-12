Advertisement

لبنان

منشور لمتري عن المحادثات اللبنانية - السورية.. ماذا قال؟

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:11
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إلى أنه "فيما تتواصل المحادثات اللبنانية السورية بروح طيبة، تزداد المبالغات والتكهنات والافتراضات والاقاويل والاخبار المختلقة".
وكتب متري هذا المنشور عبر حسابه على "إكس".
