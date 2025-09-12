Advertisement

لبنان

مهددة بالانقراض.. وجود نادر لسمكة "القيثارة القرشية" في حديقة صيدون المائية

Lebanon 24
12-09-2025 | 04:47
تم رصد سمكة "القيثارة القرشية" (Guitar Shark) وهي نوع من أسماك القيثارة المهددة بالانقراض خلال رحلة غوص نظمها نادي "Scuba Bubble " في مياه حديقة صيدون المائية ومحيط زيرة صيدا . تُعرف هذه السمكة بجسمها المسطح الذي يشبه الأسماك الشراعية وزعنفيها الصدريتين الشبيهتين بأسماك الراي وذيلها الذي يشبه ذيل القرش ويُعتبر ظهورها نادرًا في بحر لبنان.
يُعدّ ظهور هذه السمكة في المياه اللبنانية مؤشرًا بيئيًا مهمًا بخاصة في ظل تناقص أعدادها عالميًا بسبب الصيد الجائر وفقدان المَواطن البحرية. 
 وقد دعا مشرف ومدرب نادي "Scuba Bubbles" في صيدا مجد كزبر الى عدم صيد هذه الأسماك وإلى "تعزيز الجهود لحماية هذه الأنواع النادرة والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط ولا سيما في حديقة صيدون المائية التي أنشأتها جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا التي أصبحت مكانًا جاذبًا وآمنًا للحياة البحرية".

من هذا المنطلق اعتبر كزبر أن "وجود مثل هذه الكائنات دليل على أهمية محميات لبنان البحرية كملاذ آمن للكائنات المهددة بالانقراض"، داعياً إلى "المزيد من الدراسات والرقابة البيئية من قبل وزارتي الزراعة والبيئة".
