Advertisement

لبنان

شحادة يوضح: حقوق المهجرين محفوظة والرقمنة لحفظ الملفات

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1416085-638932894229100717.png
Doc-P-1416085-638932894229100717.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّ وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على ما ورد في موقع "ليبانون ديبايت"، مؤكداً أن إقفال وزارة المهجرين ليس استعراضيًا، بل جزء من خطة حكومية معلنة منذ سنوات.
Advertisement

وشدّد على أن حقوق المهجرين لن تُمسّ، وأن أي ملف يُغلق يجب أن يتم ضمان الحقوق فيه أولاً، موضحاً أن ملف الإخلاءات انتهى في عهد الوزير السابق غسان عطالله.

وأشار شحادة إلى أن رقمنة ملفات المهجرين هي خطوة ضرورية لضمان عدم ضياع الحقوق، موضحاً أن أكثر من 50 ألف ملف تم إنجازها بالفعل، والباقي سيتم الانتهاء منه في الأسابيع القادمة.

وأكد رفضه لاختزال الملف الوطني الكبير بتبسيط شعبي أو المزاعم الإعلامية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بروح العدالة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق الطائف، وأن الهدف هو إنهاء ملف التهجير بطريقة مسؤولة تحفظ الكرامة وتكرّس المصالحة الوطنية.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
شحادة وعبدالله.. بحث ملفات المهجرين والتعاون التشريعي
lebanon 24
12/09/2025 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين كمال شحادة عن خطة الجيش: "الخطة عظيمة"
lebanon 24
12/09/2025 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بحث مع الوزير شحادة في خطة الوزارة لإقفال ملف المهجرين
lebanon 24
12/09/2025 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المهجرين كمال شحادة: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة (العربية)
lebanon 24
12/09/2025 22:01:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الوكالة الوطنية

وزارة المهجرين

اتفاق الطائف

غسان عطالله

وزير الدولة

القادمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24