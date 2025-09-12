شحادة يوضح: حقوق المهجرين محفوظة والرقمنة لحفظ الملفات

Advertisement

ردّ وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور على ما ورد في موقع "ليبانون ديبايت"، مؤكداً أن إقفال ليس استعراضيًا، بل جزء من خطة حكومية معلنة منذ سنوات.وشدّد على أن حقوق المهجرين لن تُمسّ، وأن أي ملف يُغلق يجب أن يتم ضمان الحقوق فيه أولاً، موضحاً أن ملف الإخلاءات انتهى في عهد الوزير السابق .وأشار شحادة إلى أن رقمنة ملفات المهجرين هي خطوة ضرورية لضمان عدم ضياع الحقوق، موضحاً أن أكثر من 50 ألف ملف تم إنجازها بالفعل، والباقي سيتم الانتهاء منه في الأسابيع .وأكد رفضه لاختزال الملف الوطني الكبير بتبسيط شعبي أو المزاعم الإعلامية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بروح العدالة الانتقالية المنصوص عليها في ، وأن الهدف هو إنهاء ملف التهجير بطريقة مسؤولة تحفظ الكرامة وتكرّس المصالحة الوطنية.