لبنان

لـ"عامين".. نائب يتوقع "تأجيل الإنتخابات"

Lebanon 24
13-09-2025 | 15:24
توقع النائب سجيع عطية، اليوم السبت، أن "يتم تأجيل الانتخابات النيابية المقررة عام 2026 إما لسنة أو سنتين".
وفي حديث تلفزيوني، قال عطية إنَّ "غالبية الأطراف يناسبها هذا الأمر"، مُعتبراً أنَّ "الحكومة لم تقم بواجبها".

عطية

طراف

