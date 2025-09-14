Advertisement

لبنان

بسبب حرق النفايات.. دخان كثيف وروائح كريهة في طرابلس

Lebanon 24
14-09-2025 | 04:13
غطّت سحب من الدخان الكثيف المترافق مع روائح كريهة سماء مدينة طرابلس، صباح اليوم الأحد، وخصوصاً في منطقة أبي سمراء - الشلفة والمناطق المجاورة.
وتبيّن أنّ السبب يعود إلى حرق كميات من النفايات، ما أدّى إلى انتشار روائح خانقة وتراجع نوعية الهواء بشكل ملحوظ.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24