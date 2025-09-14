الموسوي: المقاومة ضمنت حماية الوطن في مواجهة أطماع إسرائيل

Advertisement

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور أن التحولات الكبرى التي يحاول العدو تثبيتها في المنطقة لن تنجح، وأن أطماعه ومؤامراته لن تحقق أهدافه.وقال خلال لقاء في ببلدة الخضر: "منذ زمن بعيد كان العدو الإسرائيلي يسرح ويمرح دون رادع، ولم تقم الدولة بواجبها في حماية السيادة والأرض، لذا أطلق الإمام بذرة التي صنعت معادلات الردع والحماية".وأضاف: "رغم الخسائر التي تعرضت لها المقاومة وفقدان العديد من قادتها، فإنها ما زالت في موضع القوة بفضل تضحيات المجاهدين ودعم بيئتهم، وإلا لماذا يمارس الغرب وبعض العرب ضغوطات وحملات ترهيب ضدها؟"