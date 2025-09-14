Advertisement

لبنان

الموسوي: المقاومة ضمنت حماية الوطن في مواجهة أطماع إسرائيل

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1416760-638934630259345728.png
Doc-P-1416760-638934630259345728.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إبراهيم الموسوي أن التحولات الكبرى التي يحاول العدو الإسرائيلي تثبيتها في المنطقة لن تنجح، وأن أطماعه ومؤامراته لن تحقق أهدافه.
Advertisement

وقال الموسوي خلال لقاء في البقاع ببلدة الخضر: "منذ زمن بعيد كان العدو الإسرائيلي يسرح ويمرح دون رادع، ولم تقم الدولة بواجبها في حماية السيادة والأرض، لذا أطلق الإمام موسى الصدر بذرة المقاومة التي صنعت معادلات الردع والحماية".

وأضاف: "رغم الخسائر التي تعرضت لها المقاومة وفقدان العديد من قادتها، فإنها ما زالت في موضع القوة بفضل تضحيات المجاهدين ودعم بيئتهم، وإلا لماذا يمارس الغرب وبعض العرب ضغوطات وحملات ترهيب ضدها؟"
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الموسوي: المؤامرات لا تُواجه إلا بثبات المقاومة وسلاحها
lebanon 24
14/09/2025 19:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ابراهيم الموسوي: زياد الرحباني بنفسه رسالة هو شخصية انسانية إنسانية فاضت عن حدود الوطن (الجديد)
lebanon 24
14/09/2025 19:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر وطني عن التعليم: التربية خط الدفاع الأول لحماية الوطن
lebanon 24
14/09/2025 19:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عبيد: سلاح المقاومة خيار الوطن
lebanon 24
14/09/2025 19:56:41 Lebanon 24 Lebanon 24

إبراهيم الموسوي

الدكتور إبراهيم

الوكالة الوطنية

موسى الصدر

الإسرائيلي

المقاومة

إسرائيل

الموسوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:49 | 2025-09-14
12:36 | 2025-09-14
12:22 | 2025-09-14
12:21 | 2025-09-14
12:03 | 2025-09-14
11:25 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24