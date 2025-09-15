كيف سيكون الطقس في اول ايام الأسبوع؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر على الساحل ، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الداخلية و الجنوبية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة على المرتفعات وفي المناطق الجنوبية اعتبارا الظهر، مع احتمال تشكل خلايا رعدية.-الطقس المتوقع في :الإثنين:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل، مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد وجنوبها.الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر على الساحل ، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الداخلية و الجنوبية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة على المرتفعات وفي المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، مع احتمال تشكل خلايا رعدية.الأربعاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة .الخميس:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر. (الوكالة الوطنية)