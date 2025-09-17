Advertisement

لبنان

جمعية اللجان الأهلية: الحملات الإعلامية ضد ميقاتي تخدم أجندات سياسية أكثر من العدالة

Lebanon 24
17-09-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1418071-638937032580229287.jpeg
Doc-P-1418071-638937032580229287.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت جمعية اللجان الأهلية بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الحملات الإعلامية الممنهجة" التي تتعرّض للرئيس السابق نجيب ميقاتي وعائلته. وأشارت إلى أن هذه الحملات تتكرر بشكل دوري، إذ تصاعد في أوقات محددة ثم يخفت، لتعود لاحقًا مجددًا، مما يوحي بوجود "مشغّل خارجي وداخلي ينسق هذه الحملات ويحدد توقيت تصاعدها وانحسارها".
Advertisement

وأكدت الجمعية أن استهداف الشخصيات السياسية والاقتصادية في لبنان لم يعد يقتصر على كشف الحقائق أو متابعة ملفات قانونية، بل تحوّل إلى وسيلة للضغط السياسي والتصفية الحسابية، عبر فتح ملفات قديمة أو تضخيم قضايا أمام المحاكم المحلية والدولية. وأضافت أن هذا الأسلوب "يستغل الإعلام وأدواته لتوجيه الرأي العام وفق أجندات محددة، تتقاطع أحيانًا بين الداخل اللبناني والضغوط الخارجية".

وشدد البيان على أن ما يحدث يفتقد للجدية القانونية أحيانًا، إذ يتم إدارة هذه الحملات على شكل موجات متقطعة، ما يفقدها مصداقيتها ويجعلها أقرب إلى لعبة سياسية منها إلى متابعة قضائية عادلة. ولفتت الجمعية إلى أن هذا النهج لا يضر فقط بالأفراد المستهدفين، بل يضر بصورة لبنان أمام المجتمع الدولي ويزيد من ضعف الثقة في المؤسسات الرسمية والقضائية.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن "المحاسبة القانونية يجب أن تبقى خاضعة للقضاء وحده، بعيدًا عن أي استغلال سياسي أو إعلامي"، داعية جميع الأطراف إلى وضع حد للحملات الممنهجة التي تُستغل لأهداف سياسية وتؤثر سلبًا على الاستقرار الوطني.
 
مواضيع ذات صلة
السيناتور ليندسي غراهام :أجندة حزب الله لا تخدم الشعب اللبناني
lebanon 24
17/09/2025 13:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الشكوى القضائيّة ضدّ قاسم: موقف سياسي أكثر من المفاعيل القانونيّة
lebanon 24
17/09/2025 13:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث منسوب إلى ميقاتي.. توضيح من المكتب الإعلامي
lebanon 24
17/09/2025 13:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "تراث طرابلس - لبنان" إختتمت حملتها البيئية لتنظيف المدينة وتجميلها
lebanon 24
17/09/2025 13:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

نجيب ميقات

ميقاتي

نجيب

طراف

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:13 | 2025-09-17
06:08 | 2025-09-17
06:04 | 2025-09-17
06:00 | 2025-09-17
05:47 | 2025-09-17
05:44 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24