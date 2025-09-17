Advertisement

لبنان

في الضنية.. أفعى تلدغ فتاة وهذه حالتها

Lebanon 24
17-09-2025 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1418078-638937042072523375.jpg
Doc-P-1418078-638937042072523375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّضت فتاة من بلدة بقرصونة في الضنية لِلَدغة أفعى، ما استدعى تدخّل جهاز الطوارئ والإغاثة.
Advertisement

وتمّ نقل الفتاة بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
مواضيع ذات صلة
في مرجعيون.. طفل يتعرض للدغة "أفعى فلسطين" وهذا وضعه الصحي (صورة)
lebanon 24
17/09/2025 13:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
موجودة في تركيا واليونان.. اكتشاف أفاع شديدة السمية وهذه أعراض لدغتها
lebanon 24
17/09/2025 13:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"أفعى فلسطين" السامة تنتشر في لبنان... حالات لدغ متزايدة والعلاج غير متوفر
lebanon 24
17/09/2025 13:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ثعبان سامّ يلدغ طفلاً في الحضانة!
lebanon 24
17/09/2025 13:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الضنية

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:13 | 2025-09-17
06:08 | 2025-09-17
06:04 | 2025-09-17
06:00 | 2025-09-17
05:47 | 2025-09-17
05:44 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24