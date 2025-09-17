في الضنية.. أفعى تلدغ فتاة وهذه حالتها

Advertisement

تعرّضت فتاة من بلدة بقرصونة في لِلَدغة أفعى، ما استدعى تدخّل جهاز الطوارئ والإغاثة.وتمّ نقل الفتاة بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.