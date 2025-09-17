28
لبنان
خطوة "نائب" تثير انقساماً
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-09-2025
|
05:15
لوحظ أن ناشطين "يساريين" انتقدوا خطوة
الأمين العام
للتنظيم الشعبي
الناصري
النائب
أسامة سعد
الذي تطرق خلال احتفال في
صيدا
بمناسبة ذكرى انطلاق "جبهة
المقاومة الوطنية
اللبنانية
" (جمول)، الى مسألة صبغ
المقاومة
في
لبنان
بلون مذهبي معين.
ما قاله سعد استدعى رداً من ناشطين الذين اعتبروا أنّ ما حصل كان مفاجئاً من طرفٍ أيّد سياسات "
حزب الله
" سابقاً، كون الجهة التي ألمح إليها سعد هي "الحزب" نفسه من دون أن يسميها.
في المقابل، يقولُ أحد المنتمين سابقاً لـ"
منظمة العمل الشيوعي
" لـ
"
لبنان24
"
إنَّ "ما قاله سعد يمثل فكرة كانوا يتحدثون فيها منذ زمنٍ طويل"، معتبراً أنَّ "الإقصاء الذي طال المقاومة الوطنية في لبنان كان مقصوداً بشكل واضح"، وأضاف: "لهذا السبب، فإن ما قاله سعد يمثل كثيرين من الذين عاشوا المقاومة الوطنية وخاضوها في لبنان، لكن التوازنات آنذاك واعطاء المقاومة صبغة معينة أدت إلى حد كبير، لنكران تضحيات الآخرين".
أيضاً، اعتبرت جهات مُحايدة أنَّ الحملة التي تعرّض لها سعد في غير مكانها، فالأخير قدم مع عائلته تضحيات كبيرة وجمّة، وما قاله يمثل رأي شريحة كبيرة من الناس ولا مبرر الحملة التي استهدفته.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
