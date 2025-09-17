خطوة "نائب" تثير انقساماً

لوحظ أن ناشطين "يساريين" انتقدوا خطوة للتنظيم الشعبي النائب الذي تطرق خلال احتفال في بمناسبة ذكرى انطلاق "جبهة " (جمول)، الى مسألة صبغ في بلون مذهبي معين.

ما قاله سعد استدعى رداً من ناشطين الذين اعتبروا أنّ ما حصل كان مفاجئاً من طرفٍ أيّد سياسات " " سابقاً، كون الجهة التي ألمح إليها سعد هي "الحزب" نفسه من دون أن يسميها.



في المقابل، يقولُ أحد المنتمين سابقاً لـ" " لـ" " إنَّ "ما قاله سعد يمثل فكرة كانوا يتحدثون فيها منذ زمنٍ طويل"، معتبراً أنَّ "الإقصاء الذي طال المقاومة الوطنية في لبنان كان مقصوداً بشكل واضح"، وأضاف: "لهذا السبب، فإن ما قاله سعد يمثل كثيرين من الذين عاشوا المقاومة الوطنية وخاضوها في لبنان، لكن التوازنات آنذاك واعطاء المقاومة صبغة معينة أدت إلى حد كبير، لنكران تضحيات الآخرين".