Advertisement

لبنان

خطوة "نائب" تثير انقساماً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-09-2025 | 05:15
A-
A+

Doc-P-1418102-638937070939374583.jpg
Doc-P-1418102-638937070939374583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لوحظ أن ناشطين "يساريين" انتقدوا خطوة الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد الذي تطرق خلال احتفال في صيدا بمناسبة ذكرى انطلاق "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" (جمول)، الى مسألة صبغ المقاومة في لبنان بلون مذهبي معين.
Advertisement
 
 
 ما قاله سعد استدعى رداً من ناشطين الذين اعتبروا أنّ ما حصل كان مفاجئاً من طرفٍ أيّد سياسات "حزب الله" سابقاً، كون الجهة التي ألمح إليها سعد هي "الحزب" نفسه من دون أن يسميها.
 

في المقابل، يقولُ أحد المنتمين سابقاً لـ"منظمة العمل الشيوعي" لـ"لبنان24" إنَّ "ما قاله سعد يمثل فكرة كانوا يتحدثون فيها منذ زمنٍ طويل"، معتبراً أنَّ "الإقصاء الذي طال المقاومة الوطنية في لبنان كان مقصوداً بشكل واضح"، وأضاف: "لهذا السبب، فإن ما قاله سعد يمثل كثيرين من الذين عاشوا المقاومة الوطنية وخاضوها في لبنان، لكن التوازنات آنذاك واعطاء المقاومة صبغة معينة أدت إلى حد كبير، لنكران تضحيات الآخرين".
 

أيضاً، اعتبرت جهات مُحايدة أنَّ الحملة التي تعرّض لها سعد في غير مكانها، فالأخير قدم مع عائلته تضحيات كبيرة وجمّة، وما قاله يمثل رأي شريحة كبيرة من الناس ولا مبرر الحملة التي استهدفته.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الحجار: خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنهاء لتفويض "الحزب" لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالتفاوض على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"
lebanon 24
17/09/2025 13:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
صفعة من شخص كان مع أحد النواب تثير غضب "لجنة مهرجانات الأرز"
lebanon 24
17/09/2025 13:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا "خطوة مقابل خطوة" وعليهم تنفيذ الاتفاق أولا بعدها نناقش الاستراتيجية الدفاعية
lebanon 24
17/09/2025 13:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"خطوة مقابل خطوة"...هل ينجح برّاك في تل أبيب كما نجح في بيروت؟
lebanon 24
17/09/2025 13:26:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

منظمة العمل الشيوعي

المقاومة الوطنية

جبهة المقاومة

الأمين العام

منظمة العمل

أسامة سعد

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:23 | 2025-09-17
06:13 | 2025-09-17
06:08 | 2025-09-17
06:04 | 2025-09-17
06:00 | 2025-09-17
05:47 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24