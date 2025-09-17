ريفي: رغم مرور أكثر من 24 يوماً على تقديم الشكوى ضدّ قاسم لا تزال الأمور على حالها

قال النائب في مؤتمر للجبهة السيادية لمتابعة الشكوى بحق لحزب : "لا تزال أمام مكتب القاضي من دون أن تُحال إلى الضابطة العدلية".

وأضاف: "رغم مرور أكثر من 24 يوماً على تقديم الشكوى ضدّ لا تزال الأمور على حالها".

وتابع قائلاً: "نستبشر بالجسم القضائي كلّ الخير والأمل ولا يجوز رغم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ألا تتحرك الشكوى حتى هذه اللحظة".

وقال: "قررنا القيام بمراجعة أخيرة لدى قلم للسؤال عن مصير الشكوى ضد قاسم ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ القرار المناسب".

وأردف قائلاً: "سنقوم بإجراء مراجعات قضائية لدى المرجعيات المختصة وفي حال الاستمرار في التأخير بالبت بالشكوى سندرس إمكان إجراء الملاحقة الجزائية".

وأشار إلى أنه "ستكون لنا لاحقاً تحركات سياسية وقضائية ضد الخرق الفاضح للدستور اللبناني".