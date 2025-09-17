Advertisement

لبنان

ريفي: رغم مرور أكثر من 24 يوماً على تقديم الشكوى ضدّ قاسم لا تزال الأمور على حالها

Lebanon 24
17-09-2025 | 05:32
قال النائب أشرف ريفي في مؤتمر للجبهة السيادية لمتابعة الشكوى بحق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: "لا تزال أمام مكتب القاضي الحجار من دون أن تُحال إلى الضابطة العدلية". 
وأضاف: "رغم مرور أكثر من 24 يوماً على تقديم الشكوى ضدّ قاسم لا تزال الأمور على حالها". 
 
وتابع قائلاً: "نستبشر بالجسم القضائي كلّ الخير والأمل ولا يجوز رغم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ألا تتحرك الشكوى حتى هذه اللحظة".
 
وقال: "قررنا القيام بمراجعة أخيرة لدى قلم النيابة العامة التمييزية للسؤال عن مصير الشكوى ضد قاسم ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ القرار المناسب".
 
وأردف قائلاً: "سنقوم بإجراء مراجعات قضائية لدى المرجعيات المختصة وفي حال الاستمرار في التأخير بالبت بالشكوى سندرس إمكان إجراء الملاحقة الجزائية". 
 
وأشار إلى أنه "ستكون لنا لاحقاً تحركات سياسية وقضائية ضد الخرق الفاضح للدستور اللبناني". 
