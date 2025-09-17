Advertisement

لبنان

دخل إلى السوبرماركت وسرق أموالاً وبضائع بقيمة 5000 دولار... والأمن يعمّم صورته

Lebanon 24
17-09-2025 | 12:13
Doc-P-1418247-638937339084233084.png
Doc-P-1418247-638937339084233084.png photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة شخص مجهول الهويّة أقدم بتاريخ 02-06-2025 على الدّخول إلى سوبرماركت في بلدة تعلبايا، وسرق من داخلها أموالًا قُدِّرت قيمتها بـ/5،000/ دولار أميركي.

لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين تعرّفوا إليه، أو يعرفون شيئًا عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة على أحد الرَّقمين: 807063-08 – 806523-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأنّ كل من يساهم في إعطاء أيّ معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.



