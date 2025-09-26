29
لبنان
حمادة زار رئيس الحكومة واكد دعم اللبنانيين لمواقفه
Lebanon 24
26-09-2025
|
06:20
A-
A+
زار عضو "اللقاء
الديمقراطي
" النائب مروان حمادة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام
صباح اليوم
وأدلى بالتصريح التالي: "قمت صبيحة هذا اليوم بزيارة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ووجدته أكثر تصميماً واندفاعاً باستمراره في تحمل المسؤوليات، والتصدي لكل من يستمر في تجاوز الأصول الدستورية والتنكر لاتفاق
الطائف
ومخالفة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".
وتابع :" لقد أكدت للرئيس سلام تأييد اللبنانيين لخطواته وصموده ومواقفه وادانتهم للحماقات المرتكبة أمس في الروشة والتي لا تختلف عن التعدي المستمر على سلامة
لبنان
وسيادته، وصولاً الى البعض عبر استغلال صورة الرئيس
الشهيد رفيق الحريري
التي دانت المحكمة الدولية عضواً موصوفاً بانتمائه الى حزب مشارك في الاغتيال من ضمن مجموعة "الأشرار " ، كما وصفها الحكم المبرم الصادر عن المحكمة الدولية في لاهاي".
