حمادة زار رئيس الحكومة واكد دعم اللبنانيين لمواقفه

زار عضو "اللقاء " النائب مروان حمادة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وأدلى بالتصريح التالي: "قمت صبيحة هذا اليوم بزيارة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ووجدته أكثر تصميماً واندفاعاً باستمراره في تحمل المسؤوليات، والتصدي لكل من يستمر في تجاوز الأصول الدستورية والتنكر لاتفاق ومخالفة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".وتابع :" لقد أكدت للرئيس سلام تأييد اللبنانيين لخطواته وصموده ومواقفه وادانتهم للحماقات المرتكبة أمس في الروشة والتي لا تختلف عن التعدي المستمر على سلامة وسيادته، وصولاً الى البعض عبر استغلال صورة الرئيس التي دانت المحكمة الدولية عضواً موصوفاً بانتمائه الى حزب مشارك في الاغتيال من ضمن مجموعة "الأشرار " ، كما وصفها الحكم المبرم الصادر عن المحكمة الدولية في لاهاي".